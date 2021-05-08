Мазепин показал худший результат в третьей практике «Гран-при Испании»
Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал худший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Испании».
Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал худший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Испании».
Мазепин уступил 2,402 секунды Максу Ферстаппену из «Ред Булл», который показал лучшее время. Вторым стал Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (отставание — +0,235 секунды), третье место у Шарля Леклера из «Феррари» (+0,473).
«Гран-при Испании» проходит с 7 по 9 мая. Сегодня, 8 мая состоится квалификация, начало — в 16.00 (мск).