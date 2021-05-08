Хэмилтон в сотый раз выиграл квалификацию этапа «Формулы-1»
ТАСС, 8 мая. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» —
ТАСС, 8 мая. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» —
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание — 0,036 секунды), третьим стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (+0,132). 36-летний Хэмилтон в сотый раз в карьере выиграл квалификацию. На втором месте по этому показателю располагается немец Михаэль Шумахер (68).
Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» показал последний, 20-й результат, его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 18-м.
Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.