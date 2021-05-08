Мазепина оштрафовали за блокировку Норриса в квалификации Гран-при Испании «Формулы-1»
ТАСС, 8 мая. Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин оштрафован потерей трех мест на старте
ТАСС, 8 мая. Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин оштрафован потерей трех мест на старте
Также Мазепин получил один штрафной балл, который стал для него вторым в текущем сезоне. Россиянин в квалификации показал последний, 20-й результат, поэтому штраф не скажется на его стартовой позиции.
Российский пилот остался доволен итогами квалификации. «На первой и последней попытках температура шин соответствовала норме, а на второй было сложнее, — приводит комментарий Мазепина
«Но я все еще недоволен балансом, — продолжил российский пилот. — По ощущениям, машина делает не совсем то, что я хочу от нее. Ею довольно трудно управлять. Нелегко удерживать ее на трассе, при этом пытаясь показать максимально сильный результат. Мне еще предстоит многое узнать».
Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.