Мазепина оштрафовали за блокировку Норриса в квалификации Гран-при Испании «Формулы-1»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Осасуна
21
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Лацио
10
Хоккей. НХЛ
9.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
9.05
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
9.05
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
9.05
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
9.05
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
9.05
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Текстильщик
31
Хоккей. НХЛ
9.05
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.05
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Краснодар
31
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
60
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Челси
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Уэска
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Сампдория
51
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Лорьян
41
Хоккей. НХЛ
9.05
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
9.05
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
9.05
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Атлетико
00
Хоккей. НХЛ
9.05
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Велес
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Динамо
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Рубин
24
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
РБ Лейпциг
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Байер
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Унион Б
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Шальке-04
42
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Чайка
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Наполи
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Болонья
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Нижний Новгород
13
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Леванте
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
31
Футбол. Зарубежный
14:00
Нант
Бордо
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Оренбург
04
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Краснодар-2
60
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Шинник
42
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Зенит
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Енисей
10
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
19:58 (мск), источник: ТАСС

Мазепина оштрафовали за блокировку Норриса в квалификации Гран-при Испании «Формулы-1»

ТАСС, 8 мая. Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин оштрафован потерей трех мест на старте Гран-при Испании «Формулы-1» за блокировку британца Ландо Норриса в квалификации. Об этом говорится в релизе «Формулы-1».

Наверх
Источник: AP 2021

Также Мазепин получил один штрафной балл, который стал для него вторым в текущем сезоне. Россиянин в квалификации показал последний, 20-й результат, поэтому штраф не скажется на его стартовой позиции.

Российский пилот остался доволен итогами квалификации. «На первой и последней попытках температура шин соответствовала норме, а на второй было сложнее, — приводит комментарий Мазепина пресс-служба “Хааса”. — Это наша вторая чистая квалификация, так что я доволен результатом».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Но я все еще недоволен балансом, — продолжил российский пилот. — По ощущениям, машина делает не совсем то, что я хочу от нее. Ею довольно трудно управлять. Нелегко удерживать ее на трассе, при этом пытаясь показать максимально сильный результат. Мне еще предстоит многое узнать».

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Челси» помешал «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии
Неймар выбрал Париж. Он будет получать 30 миллионов в год
«Атлетико» остановил Месси фолами и сыграл вничью с «Барселоной»
Не такого возвращения ждал Гончаренко. ЦСКА смял «Краснодар»
«Рубин» победил «Арсенал» в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2
«Интер» разгромил «Сампдорию», забив пять мячей
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь