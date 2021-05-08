Мазепина оштрафовали за блокировку Норриса в квалификации Гран-при Испании «Формулы-1»

Также Мазепин получил один штрафной балл, который стал для него вторым в текущем сезоне. Россиянин в квалификации показал последний, 20-й результат, поэтому штраф не скажется на его стартовой позиции.

Российский пилот остался доволен итогами квалификации. «На первой и последней попытках температура шин соответствовала норме, а на второй было сложнее, — приводит комментарий Мазепина пресс-служба “Хааса”. — Это наша вторая чистая квалификация, так что я доволен результатом».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f545d3e99f2b9b2d33fe" data-vnd="f545d3e99f2b9b2d33fe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f545d3e99f2b9b2d33fe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Но я все еще недоволен балансом, — продолжил российский пилот. — По ощущениям, машина делает не совсем то, что я хочу от нее. Ею довольно трудно управлять. Нелегко удерживать ее на трассе, при этом пытаясь показать максимально сильный результат. Мне еще предстоит многое узнать».