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18:07 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»

ТАСС, 9 мая. Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Испании. Гонка прошла на автодроме «Барселона-Каталунья».

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Источник: AP 2021

Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен, для которого эта гонка стала 100-й в составе «Ред Булл». Третье место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Представляющий «Хаас» россиянин Никита Мазепин стал последним из финишировавших, заняв 19-е место. Он вышел на старт в шлеме, на котором была изображена георгиевская лента и красная звезда в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер расположился по итогам гонки на 18-й строчке. Представитель «Альфа Таури» японец Юки Цунода заглох в ходе девятого круга и досрочно завершил гонку.

Следующий этап чемпионата пройдет 20—23 мая в Монако.

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