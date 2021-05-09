Хэмилтон выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»

Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен, для которого эта гонка стала 100-й в составе «Ред Булл». Третье место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Представляющий «Хаас» россиянин Никита Мазепин стал последним из финишировавших, заняв 19-е место. Он вышел на старт в шлеме, на котором была изображена георгиевская лента и красная звезда в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер расположился по итогам гонки на 18-й строчке. Представитель «Альфа Таури» японец Юки Цунода заглох в ходе девятого круга и досрочно завершил гонку.