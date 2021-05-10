Иностранные фанаты осудили Мазепина за преклонение колена в честь Дня Победы

Фанаты осудили российского гонщика, посчитав, что акция должна быть направлена только на борьбу с расизмом. «Он буквально дал всем понять, что его не волнует борьба с расизмом», «В России 9 мая вспоминают погибших, а Никита так и не понял, зачем пилоты преклоняют колено», «Что, черт возьми с ним не так? Он специально подчеркивает, что сделал это не для BLM, а значит он должен был выбрать другой жест…» — писали юзеры.