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10:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранные фанаты осудили Мазепина за преклонение колена в честь Дня Победы

Иностранные пользователи сети остались недовольны тем, что российский пилот Haas Никита Мазепин преклонил колено перед стартом гонки Гран-при Испании в честь Дня Победы. Комментарии доступны в Twitter спортсмена.

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Фанаты осудили российского гонщика, посчитав, что акция должна быть направлена только на борьбу с расизмом. «Он буквально дал всем понять, что его не волнует борьба с расизмом», «В России 9 мая вспоминают погибших, а Никита так и не понял, зачем пилоты преклоняют колено», «Что, черт возьми с ним не так? Он специально подчеркивает, что сделал это не для BLM, а значит он должен был выбрать другой жест…» — писали юзеры.

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Эпизод с преклонением колена Мазепиным произошел на традиционном построении спортсменов перед гонкой 9 мая. Россиянин заявил, что решился на жест в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и всем людям, причастным к Победе. Ранее в нынешнем сезоне он не прибегал к этому жесту.

Заезд завершился победой пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона. Мазепин занял предпоследнее, 19-е место.

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