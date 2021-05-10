Иностранные фанаты осудили Мазепина за преклонение колена в честь Дня Победы
Иностранные пользователи сети остались недовольны тем, что российский пилот Haas Никита Мазепин преклонил колено перед стартом гонки
Иностранные пользователи сети остались недовольны тем, что российский пилот Haas Никита Мазепин преклонил колено перед стартом гонки
Фанаты осудили российского гонщика, посчитав, что акция должна быть направлена только на борьбу с расизмом. «Он буквально дал всем понять, что его не волнует борьба с расизмом», «В России 9 мая вспоминают погибших, а Никита так и не понял, зачем пилоты преклоняют колено», «Что, черт возьми с ним не так? Он специально подчеркивает, что сделал это не для BLM, а значит он должен был выбрать другой жест…» — писали юзеры.
Эпизод с преклонением колена Мазепиным произошел на традиционном построении спортсменов перед гонкой 9 мая. Россиянин заявил, что решился на жест в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и всем людям, причастным к Победе. Ранее в нынешнем сезоне он не прибегал к этому жесту.
Заезд завершился победой пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона. Мазепин занял предпоследнее, 19-е место.