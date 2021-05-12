Турецкие СМИ объявили об отмене гонки Формулы-1 в Стамбуле
Турецкие СМИ объявили, что
Турецкие СМИ объявили, что
Впервые о возможной отмене этапа в Турции стало известно 10 мая. Великобритания внесла страну в «красный список», что существенно снижало шансы на проведение гонки в Стамбуле. Предполагалось, что Турция заменит в календаре Ф-1 в нынешнем сезоне Канаду, которая отказалась от
Ранее СМИ сообщали, что в случае отмены гонки в Турции её место в календаре может занять этап в Муджелло или на «Хоккенхаймринге».
Напомним, в минувшем сезоне Турция вернулась в календарь Ф-1 после нескольких лет отсутствия. Тогда гонка в Стамбуле также была включена в календарь