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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Турецкие СМИ объявили об отмене гонки Формулы-1 в Стамбуле

Турецкие СМИ объявили, что Гран-при Формулы-1 в Стамбуле, проведение которого было запланировано на 11—13 июня 2021 года, не состоится. В частности, об этом пишут на популярном в стране спортивном аккаунте в «Твиттере» S Sport.

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Источник: AP 2021

Впервые о возможной отмене этапа в Турции стало известно 10 мая. Великобритания внесла страну в «красный список», что существенно снижало шансы на проведение гонки в Стамбуле. Предполагалось, что Турция заменит в календаре Ф-1 в нынешнем сезоне Канаду, которая отказалась от Гран-при с целью предотвращения распространения коронавируса.

Ранее СМИ сообщали, что в случае отмены гонки в Турции её место в календаре может занять этап в Муджелло или на «Хоккенхаймринге».

Напомним, в минувшем сезоне Турция вернулась в календарь Ф-1 после нескольких лет отсутствия. Тогда гонка в Стамбуле также была включена в календарь из-за множества изменений, связанных с пандемией коронавируса.

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