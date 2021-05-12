СМИ: этап «Формулы-1» в Турции будет отменен

Гран-при Турции был запланирован в Стамбуле 11—13 июня . В конце апреля он заменил этап в Канаде, который был отменен из-за коронавируса второй год подряд.

Ранее Великобритания включила Турцию в красный список стран. По возвращении оттуда необходимо провести 10 дней карантина в специальном британском отеле за свой счет. В Великобритании базируются семь из десяти команд чемпионата, в таком случае они не смогут вовремя оказаться на следующем этапе во Франции, который пройдет 25—27 июня .

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--765add1478121fb46720" data-vnd="765add1478121fb46720" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=765add1478121fb46720" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Гран-при Турции проводился на постоянной основе с 2005 по 2011 год, но затем был исключен из календаря. В прошлом году этап в Турции был включен в календарь после отказа ряда стран проводить гонки в условиях коронавируса. Победителем Гран-при Турции 2020 года стал британец Льюис Хэмилтон, тот успех принес ему седьмой чемпионский титул.