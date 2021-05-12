СМИ: этап «Формулы-1» в Турции будет отменен
ТАСС, 12 мая. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Турции будет отменен. Об этом в Twitter сообщает телевизионный вещатель S Sport, транслирующий гонки в стране.
ТАСС, 12 мая. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Турции будет отменен. Об этом в Twitter сообщает телевизионный вещатель S Sport, транслирующий гонки в стране.
Ранее Великобритания включила Турцию в красный список стран. По возвращении оттуда необходимо провести 10 дней карантина в специальном британском отеле за свой счет. В Великобритании базируются семь из десяти команд чемпионата, в таком случае они не смогут вовремя оказаться на следующем этапе во Франции, который пройдет
Календарь нынешнего сезона включает в себя 23 гонки. Пятый этап пройдет с 20 по 23 мая в Монако.