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11:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: этап «Формулы-1» в Турции будет отменен

ТАСС, 12 мая. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Турции будет отменен. Об этом в Twitter сообщает телевизионный вещатель S Sport, транслирующий гонки в стране.

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Источник: AFP 2021

Гран-при Турции был запланирован в Стамбуле 11—13 июня. В конце апреля он заменил этап в Канаде, который был отменен из-за коронавируса второй год подряд.

Ранее Великобритания включила Турцию в красный список стран. По возвращении оттуда необходимо провести 10 дней карантина в специальном британском отеле за свой счет. В Великобритании базируются семь из десяти команд чемпионата, в таком случае они не смогут вовремя оказаться на следующем этапе во Франции, который пройдет 25—27 июня.

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Гран-при Турции проводился на постоянной основе с 2005 по 2011 год, но затем был исключен из календаря. В прошлом году этап в Турции был включен в календарь после отказа ряда стран проводить гонки в условиях коронавируса. Победителем Гран-при Турции 2020 года стал британец Льюис Хэмилтон, тот успех принес ему седьмой чемпионский титул.

Календарь нынешнего сезона включает в себя 23 гонки. Пятый этап пройдет с 20 по 23 мая в Монако.

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