Неуважение Мазепина гонщиками объяснили деньгами его отца-олигарха

Кьеза заявил, что гонщики на трассе не уважают россиянина и жалуются на действия 22-летнего спортсмена из-за денег его отца-олигарха. «Когда речь идет о поведении и этикете на трассе, уважение пропадает, если ты знаешь, что вне зависимости от его действий отец продолжит платить», — посчитал он.