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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Неуважение Мазепина гонщиками объяснили деньгами его отца-олигарха

Бывший пилот «Формулы-1» Николас Кьеза высказался об отношении гонщиков к россиянину Никите Мазепину из команды Haas. Его слова приводит GrandPX.

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Источник: AP 2021

Кьеза заявил, что гонщики на трассе не уважают россиянина и жалуются на действия 22-летнего спортсмена из-за денег его отца-олигарха. «Когда речь идет о поведении и этикете на трассе, уважение пропадает, если ты знаешь, что вне зависимости от его действий отец продолжит платить», — посчитал он.

По ходу сезона гонщики «Формулы-1» неоднократно негативно высказывались о Мазепине. Например, 10 мая канадский пилот команды Aston Martin Лэнс Стролл показал Мазепину неприличный жест во время квалификационной гонки Гран-при Испании.

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Никита Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Дмитрий Мазепин, отец гонщика, является основным владельцем и председателем совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим» — титульного спонсора команды. По данным Forbes, его состояние составляет 1,3 миллиарда долларов.

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