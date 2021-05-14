Неуважение Мазепина гонщиками объяснили деньгами его отца-олигарха
Бывший пилот «Формулы-1» Николас Кьеза высказался об отношении гонщиков к россиянину Никите Мазепину из команды Haas. Его слова приводит GrandPX.
Бывший пилот «Формулы-1» Николас Кьеза высказался об отношении гонщиков к россиянину Никите Мазепину из команды Haas. Его слова приводит GrandPX.
Кьеза заявил, что гонщики на трассе не уважают россиянина и жалуются на действия 22-летнего спортсмена
По ходу сезона гонщики «Формулы-1» неоднократно негативно высказывались о Мазепине. Например, 10 мая канадский пилот команды Aston Martin Лэнс Стролл показал Мазепину неприличный жест во время квалификационной гонки
Никита Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Дмитрий Мазепин, отец гонщика, является основным владельцем и председателем совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим» — титульного спонсора команды. По данным Forbes, его состояние составляет 1,3 миллиарда долларов.