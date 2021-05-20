Перес — лучший в первой тренировке Гран-при Монако, Мазепин опередил Шумахера

Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе время у пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, третьим стал напарник Переса Макс Ферстаппен.



Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял пятое место, его напарник Валттери Боттас — шестое.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер проехал на тренировке только один боевой круг — на машине монегаска возникли проблемы с коробкой передач, из-за чего он был вынужден пропустить сессию.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам тренировки стал 17-м, уверенно опередив своего напарника Мика Шумахера, который показал 18-й результат.