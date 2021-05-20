Перес — лучший в первой тренировке Гран-при Монако, Мазепин опередил Шумахера
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Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе время у пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, третьим стал напарник Переса Макс Ферстаппен.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял пятое место, его напарник Валттери Боттас — шестое.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер проехал на тренировке только один боевой круг — на машине монегаска возникли проблемы с коробкой передач,
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам тренировки стал 17-м, уверенно опередив своего напарника Мика Шумахера, который показал 18-й результат.
Формула-1.
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.12,487
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,119
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,161
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,442
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,508
6. Валттери Боттас («Мерседес») +0,644
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,749
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,245
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,259
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,594
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,603
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,619
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,718
14. Николас Латифи («Уильямс») +1,781
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,794
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,833
17. Никита Мазепин («Хаас») +2,129
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,314
19. Джордж Расселл («Уильямс») +2,353
20. Шарль Леклер («Феррари») +7,131.