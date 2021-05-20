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17:55 (мск), источник: ТАСС

Мазепин впервые в сезоне дважды опередил Шумахера в практиках «Формулы-1»

ТАСС, 20 мая. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин опередил партнера по команде немца Мика Шумахера в обеих четверговых сессиях свободных заездов пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Монако.

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Источник: AP 2021

В первой практике Мазепин показал 17-й результат, опередив Шумахера, ставшего 18-м, на 0,185 секунды. Вторую сессию россиянин завершил на 18-й позиции, а немец — на 19-й, партнеров по команде разделили 0,009 секунды. Мазепин впервые в сезоне дважды по ходу гоночного уик-энда опередил Шумахера в свободных заездах. На предыдущих четырех этапах россиянин лишь раз оказывался в протоколах практик выше сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

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В концовке второй сессии свободных заездов Шумахер врезался в барьер и повредил машину. Заезды были завершены досрочно из-за поломанного барьера. В первой практике лучшее время показал мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл», во второй — монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, гонка — в воскресенье.

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