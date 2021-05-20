Мазепин впервые в сезоне дважды опередил Шумахера в практиках «Формулы-1»

В первой практике Мазепин показал 17-й результат, опередив Шумахера, ставшего 18-м, на 0,185 секунды. Вторую сессию россиянин завершил на 18-й позиции, а немец — на 19-й, партнеров по команде разделили 0,009 секунды. Мазепин впервые в сезоне дважды по ходу гоночного уик-энда опередил Шумахера в свободных заездах. На предыдущих четырех этапах россиянин лишь раз оказывался в протоколах практик выше сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
В концовке второй сессии свободных заездов Шумахер врезался в барьер и повредил машину. Заезды были завершены досрочно из-за поломанного барьера. В первой практике лучшее время показал мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл», во второй — монегаск Шарль Леклер из «Феррари».
Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, гонка — в воскресенье.