Ферстаппен — лучший на третьей тренировке ГП Монако, Мазепин — 16-й, Шумахер разбил болид
На городской трассе
На городской трассе
Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Карлос Сайнс из «Феррари», топ-3 замкнул напарник Сайнса Леклер.
Никита Мазепин из «Хааса» показал шестнадцатое время. Его напарник Мик Шумахер показал четырнадцатый результат, но в конце сессии всерьёз разбил болид.
Формула-1.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Карлос Сайнс («Феррари»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Валттери Боттас («Мерседес»)
5. Серхио Перес («Ред Булл»)
6. Ландо Норрис («Макларен»)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
13. Даниэль Риккардо («Макларен»)
14. Мик Шумахер («Хаас»)
15. Фернандо Алонсо («Альпин»)
16. Никита Мазепин («Хаас»)
17. Джордж Расселл («Уильямс»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Юки Цунода («Альфа Таури»)
20. Эстебан Окон («Альпин»).