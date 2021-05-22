Ферстаппен — лучший на третьей тренировке ГП Монако, Мазепин — 16-й, Шумахер разбил болид

Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Карлос Сайнс из «Феррари», топ-3 замкнул напарник Сайнса Леклер.

Никита Мазепин из «Хааса» показал шестнадцатое время. Его напарник Мик Шумахер показал четырнадцатый результат, но в конце сессии всерьёз разбил болид.