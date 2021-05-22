Шумахер не примет участие в квалификации Гран-при Монако
Пилот «Хааса» Мик Шумахер не сможет принять участие в квалификации
Пилот «Хааса» Мик Шумахер не сможет принять участие в квалификации
«К сожалению, Мик не будет участвовать в квалификационной сессии
Таким образом, вероятнее всего, молодой немец примет старт в Монако с
Напомним, по итогам сессии Шумахеру удалось показать четырнадцатое время. Лучшим по итогам третьей тренировки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, топ-3 замкнул Шарль Леклер. Россиянин Никита Мазепин показал 16-е время.
Напомним, квалификация