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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Шумахер не примет участие в квалификации Гран-при Монако

Пилот «Хааса» Мик Шумахер не сможет принять участие в квалификации Гран-при Монако, сообщает пресс-служба американской команды на странице в «Твиттере».

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Источник: AP 2021

«К сожалению, Мик не будет участвовать в квалификационной сессии из-за повреждения шасси, которое произошло в результате инцидента в третьей тренировке», — сказано в сообщении.

Таким образом, вероятнее всего, молодой немец примет старт в Монако с пит-лейн.

Напомним, по итогам сессии Шумахеру удалось показать четырнадцатое время. Лучшим по итогам третьей тренировки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, топ-3 замкнул Шарль Леклер. Россиянин Никита Мазепин показал 16-е время.

Напомним, квалификация Гран-при Монако состоится сегодня, 22 мая. Начало сессии запланировано на 16:00 мск.

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