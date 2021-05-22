Разбил машину — и шансы соперников! Блестящий поул Леклера и «Феррари» в Монако

Современным широким и тяжёлым машинам в Монако тесно, а потому гонки зачастую проходят почти без обгонов. В таких условиях нет ничего важнее квалификации, и в этот раз в борьбу за поул неожиданно вступила «Феррари», которая на протяжении всего
Борьбу в третьем сегменте открыл Макс Ферстаппен, с ходу поставивший рекорд
Ферстаппен бросился отыгрываться, но допустил пару помарок и потерял сразу два круга — ещё один пришлось проехать медленно, чтобы зарядить батареи. Наконец Макс ушёл на быстрый круг и поставил рекорд первого сектора. И буквально в этот момент в «Бассейне» разбивает машину Леклер. Разбитая «Феррари» перегородила трассу, сессию остановили красными флагами, а Ферстаппен лишился шанса отыграться.
Восьмое место занял Себастьян Феттель (лучший результат в сезоне!), Серхио Перес остался десятым (трафик в решающей попытке), а замкнул топ-10 Антонио Джовинацци — «Альфа Ромео» впервые в этом году пробилась в финал.
Формула-1.
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.10,346
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,230
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,255
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,265
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,274
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,554
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,749
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,073
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,227
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,433.
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.11,486
12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.11,598
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.11,600
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.11,642
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.11,830.
Не прошли во второй сегмент:
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.12,098
17. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.12,205
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.12,366
19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.12,366
20. Мик Шумахер («Хаас») — без времени.
На 11-й позиции расположился Эстебан Окон, и если сравнивать результат француза с Фернандо Алонсо (см. ниже), то ему удалось небольшое чудо — в этот
На 13-й строчке расположился Лэнс Стролл, опередивший Кими Райкконена, а Джордж Расселл после сильного первого сегмента во втором остался последним — 15-е место. Отметим, что в сезоне-2021 Расселл ни разу не опускался в квалификации ниже этой позиции и ни разу не выбывал в Q1.
К слову, в первом сегменте без громких вылетов тоже не обошлось — в нём закончил свою квалификацию Фернандо Алонсо. На протяжении всего
Дмитрий Захарченко