Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, Мазепин опередил Шумахера
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата «Формулы-1» —
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата «Формулы-1» —
Вторым стал испанец Карлос
Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» занял 17-е место и впервые в сезоне опередил товарища по команде немца Мика Шумахера, который стал 18-м.
Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») финишировал седьмым и стал автором быстрого круга.
В топ-10 также вошли: 4. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл»). 5. Себастьян Феттель (Германия, «Астон Мартин»). 6. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури»). 7. Хэмилтон. 8. Лэнс Стролл (Канада, «Астон Мартин»). 9. Эстебан Окон (Франция, «Альпин»). 10. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео»).
Выигравший квалификацию гонщик «Феррари» Шарль Леклер не стартовал
Следующий этап пройдет в Азербайджане