Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, Мазепин опередил Шумахера

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» занял 17-е место и впервые в сезоне опередил товарища по команде немца Мика Шумахера, который стал 18-м.

Выигравший квалификацию гонщик «Феррари» Шарль Леклер не стартовал из-за технических проблем. Вальттери Боттас из «Мерседеса» сошел после того, как у него возникли проблемы на пит-стопе — механики не смогли снять одно из колес.