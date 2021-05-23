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18:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, Мазепин опередил Шумахера

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Монако.

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Источник: AFP 2021

Вторым стал испанец Карлос Сайнс-младший из «Феррари», замкнул тройку лучших британец Ландо Норрис («Макларен»).

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» занял 17-е место и впервые в сезоне опередил товарища по команде немца Мика Шумахера, который стал 18-м.

Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») финишировал седьмым и стал автором быстрого круга.

Во время загрузки произошла ошибка.

В топ-10 также вошли: 4. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл»). 5. Себастьян Феттель (Германия, «Астон Мартин»). 6. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури»). 7. Хэмилтон. 8. Лэнс Стролл (Канада, «Астон Мартин»). 9. Эстебан Окон (Франция, «Альпин»). 10. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео»).

Выигравший квалификацию гонщик «Феррари» Шарль Леклер не стартовал из-за технических проблем. Вальттери Боттас из «Мерседеса» сошел после того, как у него возникли проблемы на пит-стопе — механики не смогли снять одно из колес.

Следующий этап пройдет в Азербайджане 4—6 июня.

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