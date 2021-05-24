Мы уже забыли такого Феттеля! А Леклер сам во всём виноват. Оценки за Гран-при Монако Ф-1
Леклер сам виноват в провале, а настоящая драма разразилась в «Мерседесе»: первую в сезоне хорошую гонку Боттаса испортила гайка.
Леклер сам виноват в провале, а настоящая драма разразилась в «Мерседесе»: первую в сезоне хорошую гонку Боттаса испортила гайка.
Пятый этап Формулы-1 — в
Себастьян Феттель — 10
Немец провёл лучший этап после перехода в «Астон Мартин» и на одной из сложнейших трасс в календаре завоевал пятое место — за последние полтора года Себ финишировал так высоко лишь на недавнем
Ландо Норрис — 9,5
Норрис великолепно выступал весь
Макс Ферстаппен — 9
Авария Леклера лишила Макса шанса на поул — в момент вылета Ферстаппен шёл с рекордом первого сектора, но в конце концов справедливость восторжествовала: нидерландец стартовал первым. Правда, на старте пришлось
Валттери Боттас — 9
После
Карлос Сайнс — 8,5
На протяжении всего
Антонио Джовинацци — 8
Джовинацци больше не выглядит при Кими Райкконене вторым пилотом и в последнее время довольно часто опережает финского ветерана. Вот и в Монако Антонио квалифицировался лучше (впервые вытащил «Альфа Ромео» в Q3 в этом году) и набрал первый для команды зачётный балл в этом сезоне.
Пьер Гасли — 7,5
Француз провёл одну из лучших квалификаций в сезоне, но в гонке, несмотря на сход двух пилотов, стоявших впереди, ничего отыграть не смог: Гасли пришлось защищаться от
Эстебан Окон — 7,5
В Монако проявились фундаментальные проблемы шасси «Альпин», тем не менее Окон уверенно превзошёл Фернандо Алонсо и выцарапал для команды пару очков. Увы, на большее французская команда пока не способна — по крайней мере в
Лэнс Стролл — 7
Канадец не слишком хорошо провёл квалификацию, но отыграл две позиции в гонке: на старте прошёл Риккардо, а за счёт тактики опередил Окона. В итоге Лэнс финишировал восьмым (повторение лучшего результата сезона), но всё же пропустил в общем зачёте Себастьяна Феттеля и теперь уступает своему новому напарнику.
Джордж Расселл — 7
Британец в очередной раз прошёл во второй сегмент и оставил позади Латифи, но не смог выдать идеальный круг и признался, что потерял порядка 0,15 секунды. В гонке же лидеру «Уильямса» побороться было не за что — машины «Альпин» в этот раз были всё же не настолько плохи.
Серхио Перес — 6,5
Чеко провалился в квалификации, уступив Ферстаппену почти секунду — девятое место стало для мексиканца худшим после старта сезона в Бахрейне. В гонке за счёт чёткой работы с резиной Перес отыграл разом три позиции, опередив Хэмилтона, Феттеля и Гасли (неплохой список, а?). На любом другом
Николас Латифи — 6,5
В квалификации канадец оказался на 0,35 секунды медленнее Расселла, а гонку закончил в секунде позади. Неплохо, учитывая, что Латифи, в отличие от напарника, впервые выступал в Монако на машине Формулы-1.
Никита Мазепин — 6,5
Мазепин в Монако выступал лишь в 2019 году, когда дебютировал в Формуле-2, и тот опыт едва ли был очень полезен в «Хаасе» в 2021-м. Однако россиянин весь
Льюис Хэмилтон — 6
В Монако казалось, что пилоты «Мерседеса» поменялись машинами и шлемами: в условиях, когда шасси оказалось заметно менее эффективным, действующий чемпион не смог выжать максимума и почти полсекунды проиграл Боттасу! Всю гонку Льюис провёл за спиной Пьера Гасли и в итоге пропустил до кучи Себастьяна Феттеля в гонке, а Макса Ферстаппена — в чемпионате. И у выдающихся пилотов бывают слабые
Кими Райкконен — 6
Финский ветеран уже в третий раз подряд оказывается позади напарника на стартовой решётке, что само по себе предопределило исход гонки — Кими так и финишировал позади Джовинацци, сумев опередить лишь Даниэля Риккардо на старте.
Даниэль Риккардо — 5
Во втором сегменте квалификации австралиец проиграл Норрису 0,6 секунды, и это можно было бы оправдать тем, что гонщик плохо знаком с машиной, однако Сайнс и Феттель в таких же условиях выступили блестяще. В гонке же Дэн провалился на старте, а в итоге оказался медленнее гонщиков «Альфа Ромео». Это провал.
Фернандо Алонсо — 5
Испанец тоже смотрелся на фоне напарника откровенно слабо — полсекунды отставания от Окона в первом сегменте квалификации и финиш на 13-м месте. Поневоле задаёшься вопросом, не зря ли испанец затеял это возвращение…
Юки Цунода — 5
Японец был единственным на стартовой решётке, кто никогда в жизни не выступал на этой трассе. А после контакта с барьерами во второй тренировке, стоившей дебютанту получаса, подготовка пошла ещё более сумбурно. Итог: вылет в первом же сегменте квалификации и борьба с «Хаасами» и «Уильямсами». Последним Цунода уступил.
Мик Шумахер — 4,5
Немец по ходу
Шарль Леклер — 4
Шарль Леклер сам виноват в том, что произошло в Монако. Без аварии монегаск не сохранил бы поул: Ферстаппен и Сайнс после одного лишь первого сектора опережали Шарля на 0,17 секунды, в то время как сам он без улучшения прошёл и первый, и второй. Ну, а кроме того, такой удар о металлический рельс не мог пройти для коробки передач без последствий — она и отказала ещё до старта. Одна ошибка в итоге привела к потере всей гонки.
Дмитрий Захарченко