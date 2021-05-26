Шумахеру очень не понравилось быть позади Мазепина. «Хаас» ждут разборки пилотов?

Гран-при Монако наконец-то принёс какую-то радость Никите Мазепину: впервые за недолгую карьеру в Формуле-1 российский пилот «Хааса» финишировал не последним, но ещё важнее, что Никита продемонстрировал прогресс во время гоночного уик-энда и вплоть до воскресенья смотрелся даже сильнее Мика Шумахера. Правда, сама гонка показала, что расслабляться Никите ещё рано…

Секрет шага вперёд

Скажем честно, уик-энда в Монте-Карло мы ждали с тяжёлым сердцем. В первых гонках сезона Мазепин слишком сильно мучился с машиной и регулярно допускал ошибки, что подталкивало к прогнозу: в Монако россиянин вновь будет сильно отставать от Шумахера и, вероятно, не избежит знакомства с местными стенами. Уже в субботу мы радостно констатировали: всё складывалось гораздо лучше.

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Во время тренировок, вопреки привычной картине, Мазепин ехал вполне в темпе Мика и даже опередил Шумахера в обеих сессиях. В субботу всё-таки проиграл две десятые, но, в отличие от коллеги, сохранил болид в целости и сохранности, в то время как Шумахер разложил машину и лишил себя самого шанса принять участие в квалификации. Таким образом, Мазепин впервые в сезоне обеспечил себе стартовую позицию выше, чем у немца.

Правда, если перед квалификацией мы мечтали, что Никита поборется с пилотами «Уильямса», а может, и кем-то ещё, то на самом деле он оказался уверенно последним. Увы, таков «Хаас» нынешнего сезона: в то время как американская команда выкладывает все козыри ещё на тренировках, соперники раз за разом прибавляют в самой квалификации.

Так или иначе, прогресс Мазепина был очевиден. Сам пилот объяснил, в чём секрет: «Главное, как я провёл неделю между Барселоной и Монако. После Гран-при Испании я отправился в Англию и провёл несколько продуктивных дней с командой. Мы много говорили, встречались и нашли единый подход. Надеюсь, это продолжится и в будущем. Я бы не назвал это новым подходом, но сделал некоторые изменения, которые были необходимы. Прекрасно понимаю, какой внешний фактор был мне нужен. Я не знал, увеличит ли это мою скорость, но был уверен, что это придаст мне уверенности, которую в конце концов получил. Не могу сказать, что это ощущается как гора с плеч, но это определённо позволяет мне обрести позитивный настрой в преддверии 2022 года».

«Победа» есть, но до идеала далеко

Воскресная гонка показала: прогресс есть, но преувеличивать его не стоит. Пропустив Мика на первом круге, Никита до какого-то момента держался позади напарника и даже отмечал по радио, что может ехать быстрее, но затем столкнулся с проблемами с шинами и после появления синих флагов начал отставать. Видимо, Мазепин вновь терял больше времени на пропуске лидеров и хуже контролировал температуру шин. Так что тут ещё есть чему учиться у коллеги.

Но на сей раз россиянину всё-таки повезло: сбой в работе силовой установки на болиде Шумахера позволил Никите отыграть отставание, опередить Мика и даже вернуться на трассу впереди него после собственного пит-стопа. Правда, вторая половина гонки явно сложилась в пользу немца: он отыграл почти 30-секундное отставание и даже спрашивал команду по радио, нельзя ли ему атаковать Никиту. Куда подевался солидный запас? Что ж, опять будем грешить на то, что Мазепин хуже справляется с ролью кругового и в целом хуже обращается с автомобилем в гоночном режиме. Если бы не проблема Мика с мотором, мы вновь могли бы увидеть серьёзное отставание к финишу.

Показателен и один момент с участием Никиты: когда гоночный инженер попросил внести какую-то непростую корректировку с помощью рулевого колеса, Мазепин не справился и затем нервно ответил инженеру, что в Монако выполнить такую инструкцию практически нереально. Наглядный пример того, что Никите ещё есть в чём прибавлять, ведь выступление в гонке — это не только идеальный пилотаж, но и полное использование полезных инструкций команды.

Психологические войны Шумахера

При этом отметим, что Шумахеру было явно некомфортно от того, что он оказался позади напарника. Обгон Мика на первом круге был смелым, красивым, но вместе с тем вызвал вопросы: точно ли стоит так рисковать при борьбе с собственным напарником? По сути Шумахер предоставил Мазепину выбор: или пропускай, или будет авария.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPRMEjdoVWQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FORMULA 1® (@f1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О многом говорят и радиопереговоры Мика, когда он догнал Никиту ближе к финишу. Сначала он спросил, не хочет ли команда просто поменять их позициями — мол, до этого Шумахер пропустил коллегу только из-за сбоя техники. Получив отрицательный ответ, Мик попросил разрешения провести атаку. После отказа Шумахер всё равно не сдался и пытался аргументировать атаку: мол, ребята, мы едем на двух последних позициях, что нам терять?