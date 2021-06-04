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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перес стал лучшим во второй практике Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время во второй сессии тренировочных заездов 6-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана, который проходит на уличной трассе в Баку.

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Источник: РИА "Новости"

Перес преодолел быстрейший круг за 1 минуту 42,115 секунды. Вторым стал его партнер по команде нидерландец Макс Ферстаппен (отставание — 0,101 секунды), замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс («Феррари», +0,128 секунды).

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» (+3,448 секунды) занял 18-е место, его товарищ по команде немец Мик Шумахер (+3,980) — 19-е.

Вторая практика была приостановлена из-за остановки болида канадца Николаса Латифи из «Уильямса».

Третья практика и квалификация Гран-при Азербайджана пройдут в субботу.

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