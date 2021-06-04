Перес стал лучшим во второй практике Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время во второй сессии тренировочных заездов 6-го этапа чемпионата «Формулы-1» —
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время во второй сессии тренировочных заездов 6-го этапа чемпионата «Формулы-1» —
Перес преодолел быстрейший круг за 1 минуту 42,115 секунды. Вторым стал его партнер по команде нидерландец Макс Ферстаппен (отставание — 0,101 секунды), замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс («Феррари», +0,128 секунды).
Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» (+3,448 секунды) занял 18-е место, его товарищ по команде немец Мик Шумахер (+3,980) — 19-е.
Вторая практика была приостановлена
Третья практика и квалификация