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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мазепин не намерен служить в российской армии

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Пилот «Хааса» Никита Мазепин намерен завершить обучение на военной кафедре и стать офицером запаса.

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Источник: AP 2021

Ранее стало известно, что Мазепин закончил вуз, но до конца обучения на военной кафедре ему остался еще один год.

«На данный момент я отучился два года на военной кафедре, но мне остался еще один год. После этого, надеюсь, я стану офицером запаса», — цитирует гонщика портал GrandPX.news.

Спортсмен добавил, что не старается избежать воинской повинности.

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