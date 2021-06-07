Мазепин не намерен служить в российской армии

Ранее стало известно , что Мазепин закончил вуз, но до конца обучения на военной кафедре ему остался еще один год.

«На данный момент я отучился два года на военной кафедре, но мне остался еще один год. После этого, надеюсь, я стану офицером запаса», — цитирует гонщика портал GrandPX.news.