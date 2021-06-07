Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Украина
Кипр
20
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Латвия
Хоккей. НХЛ
8.06
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.06
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Футбол. Сборные
11:00
Сербия
Ямайка
11
Хоккей. НХЛ
03:30
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
51
Все события
Фоторепортажи
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
13Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ
19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Ральф Шумахер призвал отстранить Мазепина на одну гонку за опасный манёвр

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал инцидент, который произошёл в концовке Гран-при Азербайджана. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин совершил опасный манёвр, защищая позицию от напарника Мика Шумахера, племянника Ральфа. Шумахер по радио возмутился действиями напарника, предположив, что тот хочет всех убить. По мнению Ральфа Шумахера, подобный манёвр заслуживает дисквалификации.

Наверх
Источник: AFP 2021

«Подобные резкие движения неприемлемы. Мы говорим о езде на скорости более 300 километров в час. Такие действия могут быть опасными для жизни. Контакт на такой скорости может привести к тому, что болид взлетит в воздух!

Мазепин — очень приятный молодой человек, в общении в боксах он очень вежлив. Но во время гонок он зачастую действует неправильно. Ему нужно срочно поработать над этим.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судьи уже пообещали рассмотреть ситуацию, но я даже не знаю, что там можно рассматривать. Это было опасно и неприемлемо. На мой взгляд, очевидно, что это заслуживает наказания. Отстранение на одну гонку было бы логичным. Он бы задумался, что так вести себя нельзя, — написал Шумахер на своей колонке на сайте Sky Germany.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
История Золушки. Канада выиграла ЧМХ, начав турнир с 3 поражений
Страсти вокруг Кубка Америки: угроза бойкота и секс-скандал
Владимир Путин назвал настоящим триумфом победу Абуладзе на ЧМ
Неймар и Головин не попали в список лучших футболистов Лиги 1
Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга
Мазепин не намерен служить в российской армии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь