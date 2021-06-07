Ральф Шумахер призвал отстранить Мазепина на одну гонку за опасный манёвр
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал инцидент, который произошёл в концовке
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал инцидент, который произошёл в концовке
«Подобные резкие движения неприемлемы. Мы говорим о езде на скорости более 300 километров в час. Такие действия могут быть опасными для жизни. Контакт на такой скорости может привести к тому, что болид взлетит в воздух!
Мазепин — очень приятный молодой человек, в общении в боксах он очень вежлив. Но во время гонок он зачастую действует неправильно. Ему нужно срочно поработать над этим.
Судьи уже пообещали рассмотреть ситуацию, но я даже не знаю, что там можно рассматривать. Это было опасно и неприемлемо. На мой взгляд, очевидно, что это заслуживает наказания. Отстранение на одну гонку было бы логичным. Он бы задумался, что так вести себя нельзя, — написал Шумахер на своей колонке на сайте Sky Germany.