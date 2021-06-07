Ральф Шумахер призвал отстранить Мазепина на одну гонку за опасный манёвр

«Подобные резкие движения неприемлемы. Мы говорим о езде на скорости более 300 километров в час. Такие действия могут быть опасными для жизни. Контакт на такой скорости может привести к тому, что болид взлетит в воздух!

Мазепин — очень приятный молодой человек, в общении в боксах он очень вежлив. Но во время гонок он зачастую действует неправильно. Ему нужно срочно поработать над этим.