Первый болид Шумахера в «Формуле-1» продается за 1,25 млн фунтов
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Болид семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера с его первого
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Болид семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера с его первого
В квалификации Шумахер также был быстрее Де Чезариса, который вернулся за руль 191−6. Немец стал седьмым, итальянец — 11-м. В гонке Шумахер сошел на первом круге
На продажу на
Шумахер больше не провел за «Джордан» ни одной гонки и перешел в команду «Бенеттон», с которой выиграл два из семи своих чемпионских титулов.