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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первый болид Шумахера в «Формуле-1» продается за 1,25 млн фунтов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Болид семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера с его первого Гран-при в «Королевских гонках» — Jordan 191 — выставлен на продажу, сообщает motorsportmagazine.com.

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Источник: AP 2021

Шумахер-старший дебютировал в «Формуле-1» на Гран При Бельгии 1991 года, заменив в команде «Джордан» попавшего в тюрьму Бертрана Гашо. На Гран-при команда подготовила три шасси — 191−5, 191−6 и запасное 191−4. Будущий семикратный чемпион, никогда раньше не пилотировавший Jordan 191, сел в болид № 5 и сразу же проехал быстрее своего гораздо более опытного напарника Андреа Де Чезариса. Итальянец решил, что что-то не так с его машиной, и сменил болид № 6 на № 4. Тогда Шумахер взял себе машину, от которой отказался Де Чезарис, и установил восьмое время в первой свободной практике, перебить которое Де Чезарис так и не смог.

В квалификации Шумахер также был быстрее Де Чезариса, который вернулся за руль 191−6. Немец стал седьмым, итальянец — 11-м. В гонке Шумахер сошел на первом круге из-за отказа сцепления.

Источник: SPEEDMASTERCARS.COM

На продажу на интернет-площадке выставлено шасси № 6, его стоимость — 1,25 миллиона фунтов стерлингов (более 128 миллионов рублей).

Шумахер больше не провел за «Джордан» ни одной гонки и перешел в команду «Бенеттон», с которой выиграл два из семи своих чемпионских титулов.

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