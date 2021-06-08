Первый болид Шумахера в «Формуле-1» продается за 1,25 млн фунтов

Шумахер-старший дебютировал в «Формуле-1» на Гран При Бельгии 1991 года, заменив в команде «Джордан» попавшего в тюрьму Бертрана Гашо. На Гран-при команда подготовила три шасси — 191−5, 191−6 и запасное 191−4. Будущий семикратный чемпион, никогда раньше не пилотировавший Jordan 191, сел в болид № 5 и сразу же проехал быстрее своего гораздо более опытного напарника Андреа Де Чезариса. Итальянец решил, что что-то не так с его машиной, и сменил болид № 6 на № 4. Тогда Шумахер взял себе машину, от которой отказался Де Чезарис, и установил восьмое время в первой свободной практике, перебить которое Де Чезарис так и не смог.