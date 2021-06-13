По прозвищу Вторикелло. Где сейчас самый преданный напарник Шумахера?
В памяти болельщиков «Феррари» Рубенс остался одним из самых любимых пилотов, но чемпионом стал лишь после ухода из Формулы-1.
В памяти болельщиков «Феррари» Рубенс остался одним из самых любимых пилотов, но чемпионом стал лишь после ухода из Формулы-1.
Михаэль Шумахер вошёл в историю автоспорта благодаря пяти подряд титулам с «Феррари». Часто в качестве творцов успеха немца называют Жана Тодта, руководителя «Скудерии», её технического директора Росса Брауна или дизайнера Рори Бирна, но вклад Рубенса Баррикелло — второго пилота «Феррари» — тоже был весомым.
Рубиньо пришёл в «Феррари» в 2000-м, сменив Эдди Ирвайна, и уже в этом году Шумахер стал чемпионом. Свою первую победу Рубенс смог одержать в том же году, когда на полумокром «Хоккенхаймринге» одержал победу в
В общей сложности Рубенс выступал за «Феррари» шесть лет, а затем ушёл в «Хонду», которая позже превратилась в «Браун» — но и там бразилец оставался на вторых ролях. В 2011 году он завершил карьеру в Формуле-1 — с рекордным (на тот момент) количеством стартов в «Больших призах», одиннадцатью победами и двумя
Сейчас ему 49, сын Баррикелло гоняется в европейской региональной Формуле (Формула-3 на минималках), но вот сам Рубенс на старт не выходит… последние пару лет.
Сразу завязать с гонками после стольких лет в Формуле-1 Баррикелло, разумеется, не смог и в 2012 году выступил в серии IndyCar. За весь год Рубенс так и не смог подняться на подиум (лучший результат — четвёртое место на дорожной трассе в Сономе), однако стабильно приезжал в топ-10 и занял по итогам сезона вполне достойное 12-е место. Для сравнения, лучший новичок того сезона — Симон Пажно (в будущем — чемпион серии и победитель «Инди-500») — был пятым с четырьмя подиумами.
Из затеи с IndyCar ничего в итоге не вышло, но под конец сезона Баррикелло провёл три гонки в бразильской серии
С 2013 года Баррикелло начал выступать в этой серии на полном расписании и завоевал первый подиум, а в 2014-м — стал чемпионом, выиграв две гонки. С 2015 года Рубенс начал выступать в суточном марафоне в Дайтоне и в 2016-м занял на нём второе место. Годом спустя Баррикелло дебютировал в
О крупных стартах Рубенса после той гонки в Дайтоне не слышно, зато строит свою карьеру сын легендарного бразильца — Эдуардо Баррикелло. В 2020-м он стал
В новой серии дела у Эдуардо идут не очень: в восьми первых гонках его лучший результат — 16-е место, а в остальных он не поднимался выше 19-го. В общем зачёте бразилец идёт 25-м. Видимо, отцу придётся вновь вернуться на трассу и преподать пару уроков!
Дмитрий Захарченко