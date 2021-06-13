По прозвищу Вторикелло. Где сейчас самый преданный напарник Шумахера?

Михаэль Шумахер вошёл в историю автоспорта благодаря пяти подряд титулам с «Феррари». Часто в качестве творцов успеха немца называют Жана Тодта, руководителя «Скудерии», её технического директора Росса Брауна или дизайнера Рори Бирна, но вклад Рубенса Баррикелло — второго пилота «Феррари» — тоже был весомым.

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Рубиньо пришёл в «Феррари» в 2000-м, сменив Эдди Ирвайна, и уже в этом году Шумахер стал чемпионом. Свою первую победу Рубенс смог одержать в том же году, когда на полумокром «Хоккенхаймринге» одержал победу в Гран-при Германии после старта с 18-го места. Победы были и далее, но в целом Баррикелло вольно-невольно смирился с ролью второго пилота, который обычно медленнее Михаэля, а если очень надо, то пропустит коллегу вперёд. За это бразилец и получил — по крайней мере, в российском сообществе гоночных болельщиков — прозвище Вторикелло.

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В общей сложности Рубенс выступал за «Феррари» шесть лет, а затем ушёл в «Хонду», которая позже превратилась в «Браун» — но и там бразилец оставался на вторых ролях. В 2011 году он завершил карьеру в Формуле-1 — с рекордным (на тот момент) количеством стартов в «Больших призах», одиннадцатью победами и двумя вице-чемпионскими титулами. Чемпионом, в отличие от некоторых других бразильцев, Рубенс не стал, но навсегда остался одним из любимых гонщиков тиффози.



Сейчас ему 49, сын Баррикелло гоняется в европейской региональной Формуле (Формула-3 на минималках), но вот сам Рубенс на старт не выходит… последние пару лет.

Из Ф-1 в IndyCar

Сразу завязать с гонками после стольких лет в Формуле-1 Баррикелло, разумеется, не смог и в 2012 году выступил в серии IndyCar. За весь год Рубенс так и не смог подняться на подиум (лучший результат — четвёртое место на дорожной трассе в Сономе), однако стабильно приезжал в топ-10 и занял по итогам сезона вполне достойное 12-е место. Для сравнения, лучший новичок того сезона — Симон Пажно (в будущем — чемпион серии и победитель «Инди-500») — был пятым с четырьмя подиумами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COmt1abFpJY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COmt1abFpJY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COmt1abFpJY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Rubens Barrichello 1️⃣1️⃣1️⃣ (@rubarrichello)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из затеи с IndyCar ничего в итоге не вышло, но под конец сезона Баррикелло провёл три гонки в бразильской серии сток-каров — весьма популярных в стране кузовных гонках, где Рубенс выходил на старт против ряда других именитых соотечественников, включая Элио Кастроневеса, Тони Канаана и Лючано Бурти.

С 2013 года Баррикелло начал выступать в этой серии на полном расписании и завоевал первый подиум, а в 2014-м — стал чемпионом, выиграв две гонки. С 2015 года Рубенс начал выступать в суточном марафоне в Дайтоне и в 2016-м занял на нём второе место. Годом спустя Баррикелло дебютировал в Ле-Мане в составе Racing Team Nederland, но в классе LMP2 его экипаж занял лишь одиннадцатую строчку, а в абсолюте — 13-ю.

В феврале 2018-го бразильский ветеран оказался в больнице — выяснилось, что у него опухоль, но, к счастью, доброкачественная. Её удалили, и вскоре гонщик вернулся на трассу: в январе 2019-го он занял пятое место в марафоне «24 часа Дайтоны». Кстати, в одном экипаже с Баррикелло тогда ехал Михаил Гойхберг — родившийся в России гонщик, сейчас представляющий Канаду.

Баррикелло-младший

О крупных стартах Рубенса после той гонки в Дайтоне не слышно, зато строит свою карьеру сын легендарного бразильца — Эдуардо Баррикелло. В 2020-м он стал вице-чемпионом USF 2000 — одной из младших американских «формул», а в этом году перебрался в Формулу-Регионал (она проходит на машинах Ф-3, но считается промежуточным звеном между ней и Ф-4).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CN40YpoFnf_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CN40YpoFnf_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CN40YpoFnf_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Rubens Barrichello 1️⃣1️⃣1️⃣ (@rubarrichello)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В новой серии дела у Эдуардо идут не очень: в восьми первых гонках его лучший результат — 16-е место, а в остальных он не поднимался выше 19-го. В общем зачёте бразилец идёт 25-м. Видимо, отцу придётся вновь вернуться на трассу и преподать пару уроков!