Экс-гонщик Формулы-1 Виталий Петров стал отцом
Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров стал отцом. Он опубликовал фотографию из роддома, супруга Петрова родила мальчика, которого назвали Лев.
Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров стал отцом. Он опубликовал фотографию из роддома, супруга Петрова родила мальчика, которого назвали Лев.
«Сегодня мы стали родителями. Мы счастливы. Добро пожаловать, сынок! Наш Лев. Вес — 3530, рост — 53», — написал Петров в инстаграме.
Петров выступал в Формуле-1 в 2010—2012 годах.