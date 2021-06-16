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16 июня, источник: Спорт-Экспресс

Окон продлил контракт с «Альпин» до 2024 года

Команда «Формулы-1» «Альпин» на официальном сайте объявила о подписании нового контракта со своим гонщиком Эстебаном Оконом.

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Соглашение с французом рассчитано до окончания сезона-2024.

Окон присоединился к «Альпин» перед началом сезона-2020, а до этого провел два года в «Форс-Индии». В нынешнем сезоне Окон за шесть гонок заработал 12 очков и занимает 12-е место в общем зачете.

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