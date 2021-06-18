Ферстаппен показал лучшее время во 2-й практике Гран-при Франции, Мазепин — последний
На автодроме «Поль Рикар» в
На автодроме «Поль Рикар» в
Лучший результат по итогам тренировки показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший гонщиков «Мерседеса» Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-й результат, став последним, а у его напарника по команде Мика Шумахера 19-е время.
Завтра в 13:00 по московскому времени начнется заключительная свободная практика, а в 16:00 стартует квалификация.