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18:09 (мск), источник: Sport24

Ферстаппен показал лучшее время во 2-й практике Гран-при Франции, Мазепин — последний

На автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле состоялась вторая свободная практика седьмого этапа Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Франции.

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Лучший результат по итогам тренировки показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший гонщиков «Мерседеса» Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-й результат, став последним, а у его напарника по команде Мика Шумахера 19-е время.

Завтра в 13:00 по московскому времени начнется заключительная свободная практика, а в 16:00 стартует квалификация.

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