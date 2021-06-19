Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции, Мазепин — 18-й

По её итогам поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат показал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.



Российский гонщик «Хааса» по итогам квалификации стал 18-м, его напарник Мик Шумахер впервые в карьере прошёл во второй сегмент квалификации, но в этом ему помогло то, что он разбил болид в концовке первого сегмента и вызвал появление красных флагов над трассой, из-за чего никому не удалось улучшить результат на решающей попытке.



Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,990

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,258

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,386

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,455

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,850

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,878

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,997

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,262

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,350

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,392



Не прошли в третий сегмент:

11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.31,736

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.31,767

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.31,813

14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.32,065

15. Мик Шумахер («Хаас») — без времени.



Не прошли во второй сегмент:

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,062

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.33,354

18. Никита Мазепин («Хаас») — 1.33,554

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 2.12,584

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.