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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции, Мазепин — 18-й

В Ле-Кастелле завершилась квалификация Гран-при Франции.

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Источник: РИА "Новости"

По её итогам поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат показал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Российский гонщик «Хааса» по итогам квалификации стал 18-м, его напарник Мик Шумахер впервые в карьере прошёл во второй сегмент квалификации, но в этом ему помогло то, что он разбил болид в концовке первого сегмента и вызвал появление красных флагов над трассой, из-за чего никому не удалось улучшить результат на решающей попытке.

Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,990
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,258
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,386
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,455
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,850
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,878
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,997
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,262
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,350
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,392

Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.31,736
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.31,767
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.31,813
14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.32,065
15. Мик Шумахер («Хаас») — без времени.

Не прошли во второй сегмент:
16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,062
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.33,354
18. Никита Мазепин («Хаас») — 1.33,554
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 2.12,584
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.

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