Сын великого Шумахера разбил машину, но все равно обыграл Мазепина. Зато позволил ему стать не последним

После двух подряд Гран-при на городских трассах гонщики прибыли в Ле-Кастелле, где их ждал легендарный Поль Рикар.

Никита Мазепин vs Мих Шумахер

Для пилотов «Хааса» каждый из свободных заездов сложился по уникальному сценарию:

Первую тренировку Мазепин завершил с более чем полсекундным преимуществом;.

Во второй тренировке Шумахер опереди Никиту всего на 0,04 сек;.

В третьей тренировке лучшим был уже Мик — минус 0,42 сек. от результата Мазепина.

В квалификации особой борьбы не получилось: Шумахер сразу установил недосягаемый для Никиты ориентир и впервые в карьере пробился в Q2.

Однако дебют во втором сегменте пока придется отложить — на последних секундах Q1 Мик свой болид разбил. Причем авария Мика оставила без быстрых кругов Лэнса Стролла и Кими Райкконена — оба шли с опережением графика, но из-за красных флагов дальше не прошли.

Как дела у Юки Цуноды

Японец, заменивший в «АльфаТаури» Даниила Квята, завершил свою квалификацию сразу после прогревочного круга: Юки наехал на поребрик и потерял контроль над болидом, который после разворота врезался в ограждение. «Не могу включить передачу, не знаю, почему», — обратился Цуноде к команде. Попытки тронуться ни к чему не привели, после красных флагов машину эвакуировали.

Для японца это уже третья досрочно завершенная квалификация в сезоне.

Борьба за поул

До старта Гран-при эксперты в один голос говорили о том, что Поль Рикар — идеальная для «Мерседеса» трасса, однако в тренировочных заездах немецкий болид лишь однажды финишировал первым — Валттери Боттас выиграл утро пятницы. В двух оставшихся практиках лучшим был Макс Ферстаппен, причем в своем последнем заезде пилот «Ред Булла» привез всем минимум 0,747 сек.

В Q1 Макс продолжил солировать, но всего 0,236 сек. ему проиграл Льюис Хэмилтон.

Во втором сегменте Хэмилтон со второй попытки установил лучшее время уик-энда, однако лидировал недолго — секунды напарника улучшил Боттас. Макс в Q3 отобрался с 4-й позиции, пропустив еще и Серхио Переса.