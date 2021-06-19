Сын великого Шумахера разбил машину, но все равно обыграл Мазепина. Зато позволил ему стать не последним
Поул взял Ферстаппен.
Поул взял Ферстаппен.
После двух подряд
Для пилотов «Хааса» каждый из свободных заездов сложился по уникальному сценарию:
Однако дебют во втором сегменте пока придется отложить — на последних секундах Q1 Мик свой болид разбил. Причем авария Мика оставила без быстрых кругов Лэнса Стролла и Кими Райкконена — оба шли с опережением графика, но
Японец, заменивший в «АльфаТаури» Даниила Квята, завершил свою квалификацию сразу после прогревочного круга: Юки наехал на поребрик и потерял контроль над болидом, который после разворота врезался в ограждение. «Не могу включить передачу, не знаю, почему», — обратился Цуноде к команде. Попытки тронуться ни к чему не привели, после красных флагов машину эвакуировали.
Для японца это уже третья досрочно завершенная квалификация в сезоне.
До старта
В Q1 Макс продолжил солировать, но всего 0,236 сек. ему проиграл Льюис Хэмилтон.
В итоге первые два ряда воскресной решетки займут исключительно «Мерседес» и «Ред Булл»: в решающем квале Макс снова оказался быстрее всех, а Хэмилтон, показавший лучший первый сектор,