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18:06 (мск), источник: Sport24

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, Мазепин стал последним

Сегодня, 20 июня, на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле состоялась гонка Гран-при Франции — седьмого этапа Формулы-1 сезона-2021.

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Победителем гонки стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, обошедший на предпоследнем круге действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес».

Во время загрузки произошла ошибка.

Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена Серхио Перес, который на финише обогнал пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», завершил гонку на последнем, 20-м месте. На одну строчку выше финишировал его товарищ по команде Мик Шумахер.

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