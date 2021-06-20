Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, Мазепин стал последним
Сегодня, 20 июня, на автодроме «Поль Рикар» в
Сегодня, 20 июня, на автодроме «Поль Рикар» в
Победителем гонки стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, обошедший на предпоследнем круге действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес».
Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена Серхио Перес, который на финише обогнал пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.
Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», завершил гонку на последнем, 20-м месте. На одну строчку выше финишировал его товарищ по команде Мик Шумахер.