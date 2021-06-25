В «Росгонках» рассказали, почему флага России нет в календаре «Формулы-1»

«Как сказано в официальном разъяснении FIA (Международная автомобильная федерация), изображение флага или государственный герб не могут быть размещены на любом из публичных носителей на официальных объектах или других территориях, контролируемых FIA или организатором соревнований. Вместе с тем это ограничение не касается болельщиков, которые могут использовать российский флаг на любом из объектов, где проводятся соревнования FIA. Самое главное, что этап “Формулы-1” в России состоится, и мы ждем наших болельщиков в самый разгар бархатного сезона в Сочи», — приводит слова пресс-службы «Росгонок» ТАСС.