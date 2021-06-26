Организаторы Гран-при России «Формулы-1» подтвердили перенос этапа из Сочи в Петербург
Промоутер российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» компания «Росгонки» рассказала о том, что сейчас ведет работу по переносу
Промоутер российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» компания «Росгонки» рассказала о том, что сейчас ведет работу по переносу
— Сегодня мы совместно с администрацией
Также Титов отметил, что ведется работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира «Формулы-1» в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации (FIA).
Напомним, российский этап проходил только в Сочи. Проводить «Королевские гонки» в Олимпийском парке стали с 2014 года, спустя 100 лет после последнего
Ранее сообщалось о том, что российский этап «Формулы-1» переедет из Сочи в С