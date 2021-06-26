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11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Организаторы Гран-при России «Формулы-1» подтвердили перенос этапа из Сочи в Петербург

Промоутер российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» компания «Росгонки» рассказала о том, что сейчас ведет работу по переносу Гран-при России из Сочи в Ленинградскую область в 2023 году.

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Источник: AP 2021

— Сегодня мы совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведем работы по планированию транспортной доступности автодрома «Игора Драйв», — передает слова генерального директора «Росгонок» Алексея Титова.

Также Титов отметил, что ведется работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира «Формулы-1» в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации (FIA).

Напомним, российский этап проходил только в Сочи. Проводить «Королевские гонки» в Олимпийском парке стали с 2014 года, спустя 100 лет после последнего Гран-при России, проведенного в дореволюционное время.

Ранее сообщалось о том, что российский этап «Формулы-1» переедет из Сочи в Санкт-Петербург.

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