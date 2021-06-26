«Сочи-Автодром» продолжит работать после переезда Гран-при России на «Игору Драйв»
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МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Автодром в Олимпийском парке Сочи продолжит функционировать после переезда
«Сочи-Автодром» продолжит функционировать не только как автоспортивный объект, но и получит новый виток развития. Мы сможем иначе подойти к вопросам использования площадки, так как многие ограничения, вызванные «Формулой-1″, будут сняты», — сказал Титов.
Автодром сможет проводить и другие автоспортивные соревнования. «Проводить можно будет что угодно, так как лицензия FIA (Международной федерации автоспорта — прим. ТАСС) останется на том же уровне», — отметил он.
Контракт на проведение