«Сочи-Автодром» продолжит работать после переезда Гран-при России на «Игору Драйв»

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Автодром в Олимпийском парке Сочи продолжит функционировать после переезда Гран-при России «Формулы-1» в Ленинградскую область. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

«Сочи-Автодром» продолжит функционировать не только как автоспортивный объект, но и получит новый виток развития. Мы сможем иначе подойти к вопросам использования площадки, так как многие ограничения, вызванные «Формулой-1″, будут сняты», — сказал Титов.

Автодром сможет проводить и другие автоспортивные соревнования. «Проводить можно будет что угодно, так как лицензия FIA (Международной федерации автоспорта — прим. ТАСС) останется на том же уровне», — отметил он.

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