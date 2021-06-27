Спонсор «Астон Мартин» хочет, чтобы команда перекрасила свои болиды в розовый

Это, по мнению Вайссенбахера, повысило бы узнаваемость его компании.



«Если бы автомобили «Астон Мартин» были розовыми, титульный спонсор, безусловно, поддержал бы этот шаг. Ведь в таком случае узнаваемость бренда была бы намного выше. Да, так исторически сложилось, что их цвет зелёный, и это понятно многим, но не мне. С точки зрения бизнеса, это неправильно.