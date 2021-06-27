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19:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мерседес» бессилен на трассе «Ред Булла». Ферстаппен доминирует

Макс укрепил лидерство в сезоне, выиграв гонку в Штирии.

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Источник: AFP 2021

Льюис Хэмилтон не смог ничего противопоставить лидеру сезона Максу Ферстаппену на «Гран-при Штирии». Голландец одержал победу в доминирующем стиле и вполне может повторить такое уже через неделю. «Мерседес» рискует остаться без титула в этом сезоне.

«Макларен» среди лидеров квалификации

В квалификации Максу Ферстаппену не было равных. Голландец взял второй поул подряд и оставил «Мерседес» решать свои проблемы. На этот раз Валттери Боттасу удалось переквалифицировать Льюиса Хэмилтона. К огорчению для финна, Валттери не смог довольствоваться стартом с первого ряда, так как еще в пятницу успел схлопотать штраф за опасный инцидент на пит-лейне. Боттас начинал гонку пятым, оставив первый ряд для главных соперников этого сезона. Хэмилтон слабо смотрелся в последнем сегменте квалификации, но команда рассчитывала, что гоночный темп поможет Льюису победить Ферстаппена в главном поединке в воскресенье.

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Штраф Боттаса, средняя суббота в исполнении Серхио Переса и блестящий круг Ландо Норриса позволили именно пилоту «Макларена» стартовать с высокого третьего места. Норрису всегда удавались этапы в Австрии, так что такой результат не стал большой неожиданностью. Другой британец также отлично проявил себя в субботу. Джордж Расселл на «Уильямсе» квалифицировался 11-м, но благодаря штрафу Цуноде за блокировку Боттаса он начинал заезд и вовсе десятым. У Расселла появилась очередная возможность наконец завоевать первые очки в составе «Уильямса».

Рискованный маневр Леклера заканчивает гонку Гасли

На старте «Гран-при Штирии» Ферстаппен и Хэмилтон остались при своих, тогда как Норрис и Перес устроили ожесточенную схватку за третью позицию. Мексиканец прошел британца, но Ландо успел еще на первом круге провести ответную атаку и вернуть позицию. Внутри очковой десятки не обошлось без столкновений на старте. Шарль Леклер неаккуратно пытался пройти Пьера Гасли в борьбе за шестую строчку. Шарль столкнулся с Пьером, что привело к серьезным повреждениям на болидах пилотов. Леклер после остановки в боксах смог продолжить гонку и, казалось, имел мало шансов на финиш в десятке. Гасли же остался со сломанной подвеской и завершил гонку. По пути в боксы Гасли на испорченном болиде в повороте зацепил Джовинацци и Латифи, но пилоты «Альфа Ромео» и «Уильямса» остались без существенных повреждений.

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Из этой неразберихи победителем на старте вышел «Астон Мартин» Стролла, который прорвался на шестую строчку. Алонсо, Расселл, Цунода и Сайнс замыкали десятку. Риккьярдо поначалу совершил несколько обгонов и попал в очковую зону, но вскоре так же быстро откатился на свою стартовую 13-ю позицию. На десятом круге Пересу все же удалось сломить сопротивление Норриса, и мексиканец с легкостью прошел британца. На следующем круге Норрис без борьбы пропустил и Боттаса. «Макларен» принял решение не бороться с лидерами и попробовать вести свою гонку, чтобы отыграть еще больше очков у «Скудерии».

Драма «Уильямса» на пит-стопе

Этапы в Австрии практически всегда проходят с одним пит-стопом. Исключением не стал и этот «Гран-при Штирии». После серии остановок в боксах перестановки в паре Ферстаппен — Хэмилтон не произошло, однако их напарники все же поменялись местами. «Ред Булл» обслужил Переса за пять секунд, что предопределило потерю позиции в борьбе за бронзу в пользу Боттаса. Однако это был не самый долгий пит-стоп уик-энда. К сожалению, драма случилась с «Уильямсом» Джорджа Расселла. Механики обнаружили проблему на болиде британца, но после продолжительной остановки Расселл смог продолжить гонку. И все же проблему до конца решить не удалось, и Джордж сошел с дистанции, вновь не набрав заветные очки для команды.

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Во второй половине гонки «Феррари» оказалась в центре внимания благодаря прорыву Леклера. Второй пит-стоп помог Леклеру провести огненную концовку гонки. Оказавшись далеко за пределами десятки, Шарль принялся атаковать каждый круг. Леклер агрессивно прошел Райкконена, Феттеля, Цуноду, Алонсо и Стролла и вышел на шестую позицию, за которую боролся с Гасли на старте гонки. Впереди были только Сайнс и Норрис, но оставалось слишком мало кругов, чтобы монегаск дотянулся и до них.

Ферстаппен деморализует «Мерседес»

Макс Ферстаппен в доминирующем стиле победил в первой австрийской гонке этого сезона. Макс удерживал Хэмилтона весь заезд на большом расстоянии, а в концовке и вовсе оторвался на десять секунд. «Мерседес» зазвал Льюиса в боксы ради возможности поставить быстрейший круг, с чем Хэмилтон успешно справился. Ферстаппен еще больше увеличил отрыв в чемпионате и полностью деморализовал «Мерседес». «Серебряные стрелы» не побеждают уже четвертую гонку подряд и вполне могут продлить эту серию, так как следующий этап пройдет здесь же.

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Серхио Пересу не хватило круга, чтобы вернуть третью позицию. Мексиканец решился на второй пит-стоп, который помог ему в концовке прессинговать Боттаса, но провести вразумительную атаку Перес не успел. Пилот «Макларена» Ландо Норрис довольствовался пятой строчкой, оставив позади себя «Феррари» Сайнса и Леклера. А в «Хаасе» опять могут пойти разъяснительные беседы с пилотами. В середине гонки Мазепин и Шумахер вновь жестко и на грани боролись между собой за позицию в конце пелотона. В итоге победителем снова вышел Мик, но у Мазепина будет возможность ответить уже на следующей неделе на «Гран-при Австрии».

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