«Мерседес» бессилен на трассе «Ред Булла». Ферстаппен доминирует

Льюис Хэмилтон не смог ничего противопоставить лидеру сезона Максу Ферстаппену на «Гран-при Штирии». Голландец одержал победу в доминирующем стиле и вполне может повторить такое уже через неделю. «Мерседес» рискует остаться без титула в этом сезоне.

«Макларен» среди лидеров квалификации

В квалификации Максу Ферстаппену не было равных. Голландец взял второй поул подряд и оставил «Мерседес» решать свои проблемы. На этот раз Валттери Боттасу удалось переквалифицировать Льюиса Хэмилтона. К огорчению для финна, Валттери не смог довольствоваться стартом с первого ряда, так как еще в пятницу успел схлопотать штраф за опасный инцидент на пит-лейне. Боттас начинал гонку пятым, оставив первый ряд для главных соперников этого сезона. Хэмилтон слабо смотрелся в последнем сегменте квалификации, но команда рассчитывала, что гоночный темп поможет Льюису победить Ферстаппена в главном поединке в воскресенье.

Штраф Боттаса, средняя суббота в исполнении Серхио Переса и блестящий круг Ландо Норриса позволили именно пилоту «Макларена» стартовать с высокого третьего места. Норрису всегда удавались этапы в Австрии, так что такой результат не стал большой неожиданностью. Другой британец также отлично проявил себя в субботу. Джордж Расселл на «Уильямсе» квалифицировался 11-м, но благодаря штрафу Цуноде за блокировку Боттаса он начинал заезд и вовсе десятым. У Расселла появилась очередная возможность наконец завоевать первые очки в составе «Уильямса».

Рискованный маневр Леклера заканчивает гонку Гасли

На старте «Гран-при Штирии» Ферстаппен и Хэмилтон остались при своих, тогда как Норрис и Перес устроили ожесточенную схватку за третью позицию. Мексиканец прошел британца, но Ландо успел еще на первом круге провести ответную атаку и вернуть позицию. Внутри очковой десятки не обошлось без столкновений на старте. Шарль Леклер неаккуратно пытался пройти Пьера Гасли в борьбе за шестую строчку. Шарль столкнулся с Пьером, что привело к серьезным повреждениям на болидах пилотов. Леклер после остановки в боксах смог продолжить гонку и, казалось, имел мало шансов на финиш в десятке. Гасли же остался со сломанной подвеской и завершил гонку. По пути в боксы Гасли на испорченном болиде в повороте зацепил Джовинацци и Латифи, но пилоты «Альфа Ромео» и «Уильямса» остались без существенных повреждений.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQoMFd_i2Wv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQoMFd_i2Wv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQoMFd_i2Wv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FORMULA 1® (@f1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из этой неразберихи победителем на старте вышел «Астон Мартин» Стролла, который прорвался на шестую строчку. Алонсо, Расселл, Цунода и Сайнс замыкали десятку. Риккьярдо поначалу совершил несколько обгонов и попал в очковую зону, но вскоре так же быстро откатился на свою стартовую 13-ю позицию. На десятом круге Пересу все же удалось сломить сопротивление Норриса, и мексиканец с легкостью прошел британца. На следующем круге Норрис без борьбы пропустил и Боттаса. «Макларен» принял решение не бороться с лидерами и попробовать вести свою гонку, чтобы отыграть еще больше очков у «Скудерии».

Драма «Уильямса» на пит-стопе

Этапы в Австрии практически всегда проходят с одним пит-стопом. Исключением не стал и этот «Гран-при Штирии». После серии остановок в боксах перестановки в паре Ферстаппен — Хэмилтон не произошло, однако их напарники все же поменялись местами. «Ред Булл» обслужил Переса за пять секунд, что предопределило потерю позиции в борьбе за бронзу в пользу Боттаса. Однако это был не самый долгий пит-стоп уик-энда. К сожалению, драма случилась с «Уильямсом» Джорджа Расселла. Механики обнаружили проблему на болиде британца, но после продолжительной остановки Расселл смог продолжить гонку. И все же проблему до конца решить не удалось, и Джордж сошел с дистанции, вновь не набрав заветные очки для команды.

Во второй половине гонки «Феррари» оказалась в центре внимания благодаря прорыву Леклера. Второй пит-стоп помог Леклеру провести огненную концовку гонки. Оказавшись далеко за пределами десятки, Шарль принялся атаковать каждый круг. Леклер агрессивно прошел Райкконена, Феттеля, Цуноду, Алонсо и Стролла и вышел на шестую позицию, за которую боролся с Гасли на старте гонки. Впереди были только Сайнс и Норрис, но оставалось слишком мало кругов, чтобы монегаск дотянулся и до них.

Ферстаппен деморализует «Мерседес»

Макс Ферстаппен в доминирующем стиле победил в первой австрийской гонке этого сезона. Макс удерживал Хэмилтона весь заезд на большом расстоянии, а в концовке и вовсе оторвался на десять секунд. «Мерседес» зазвал Льюиса в боксы ради возможности поставить быстрейший круг, с чем Хэмилтон успешно справился. Ферстаппен еще больше увеличил отрыв в чемпионате и полностью деморализовал «Мерседес». «Серебряные стрелы» не побеждают уже четвертую гонку подряд и вполне могут продлить эту серию, так как следующий этап пройдет здесь же.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQoKUN6CeSu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQoKUN6CeSu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQoKUN6CeSu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FORMULA 1® (@f1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.