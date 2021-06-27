«Мерседес» бессилен на трассе «Ред Булла». Ферстаппен доминирует
Макс укрепил лидерство в сезоне, выиграв гонку в Штирии.
Макс укрепил лидерство в сезоне, выиграв гонку в Штирии.
Льюис Хэмилтон не смог ничего противопоставить лидеру сезона Максу Ферстаппену на «Гран-при Штирии». Голландец одержал победу в доминирующем стиле и вполне может повторить такое уже через неделю. «Мерседес» рискует остаться без титула в этом сезоне.
В квалификации Максу Ферстаппену не было равных. Голландец взял второй поул подряд и оставил «Мерседес» решать свои проблемы. На этот раз Валттери Боттасу удалось переквалифицировать Льюиса Хэмилтона. К огорчению для финна, Валттери не смог довольствоваться стартом с первого ряда, так как еще в пятницу успел схлопотать штраф за опасный инцидент на
Штраф Боттаса, средняя суббота в исполнении Серхио Переса и блестящий круг Ландо Норриса позволили именно пилоту «Макларена» стартовать с высокого третьего места. Норрису всегда удавались этапы в Австрии, так что такой результат не стал большой неожиданностью. Другой британец также отлично проявил себя в субботу. Джордж Расселл на «Уильямсе» квалифицировался 11-м, но благодаря штрафу Цуноде за блокировку Боттаса он начинал заезд и вовсе десятым. У Расселла появилась очередная возможность наконец завоевать первые очки в составе «Уильямса».
На старте «Гран-при Штирии» Ферстаппен и Хэмилтон остались при своих, тогда как Норрис и Перес устроили ожесточенную схватку за третью позицию. Мексиканец прошел британца, но Ландо успел еще на первом круге провести ответную атаку и вернуть позицию. Внутри очковой десятки не обошлось без столкновений на старте. Шарль Леклер неаккуратно пытался пройти Пьера Гасли в борьбе за шестую строчку. Шарль столкнулся с Пьером, что привело к серьезным повреждениям на болидах пилотов. Леклер после остановки в боксах смог продолжить гонку и, казалось, имел мало шансов на финиш в десятке. Гасли же остался со сломанной подвеской и завершил гонку. По пути в боксы Гасли на испорченном болиде в повороте зацепил Джовинацци и Латифи, но пилоты «Альфа Ромео» и «Уильямса» остались без существенных повреждений.
Из этой неразберихи победителем на старте вышел «Астон Мартин» Стролла, который прорвался на шестую строчку. Алонсо, Расселл, Цунода и Сайнс замыкали десятку. Риккьярдо поначалу совершил несколько обгонов и попал в очковую зону, но вскоре так же быстро откатился на свою стартовую 13-ю позицию. На десятом круге Пересу все же удалось сломить сопротивление Норриса, и мексиканец с легкостью прошел британца. На следующем круге Норрис без борьбы пропустил и Боттаса. «Макларен» принял решение не бороться с лидерами и попробовать вести свою гонку, чтобы отыграть еще больше очков у «Скудерии».
Этапы в Австрии практически всегда проходят с одним
Во второй половине гонки «Феррари» оказалась в центре внимания благодаря прорыву Леклера. Второй
Макс Ферстаппен в доминирующем стиле победил в первой австрийской гонке этого сезона. Макс удерживал Хэмилтона весь заезд на большом расстоянии, а в концовке и вовсе оторвался на десять секунд. «Мерседес» зазвал Льюиса в боксы ради возможности поставить быстрейший круг, с чем Хэмилтон успешно справился. Ферстаппен еще больше увеличил отрыв в чемпионате и полностью деморализовал «Мерседес». «Серебряные стрелы» не побеждают уже четвертую гонку подряд и вполне могут продлить эту серию, так как следующий этап пройдет здесь же.
Серхио Пересу не хватило круга, чтобы вернуть третью позицию. Мексиканец решился на второй