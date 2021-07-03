«Мерседес» продлил контракт с Хэмилтоном до 2023 года

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с сезона-2013. В качестве пилота немецкой команды он завоевал 6 чемпионских титулов. После 8 этапов сезона-2021 Хэмилтон занимает 2-е место в личном зачете «Формулы-1», отставание от лидирующего Макса Ферстаппена из «Ред Булл» составляет 18 очков.