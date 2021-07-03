Мазепин признался, что «теряется» и словно говорит с инженерами на разных языках
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин признался, что ему с большим трудом даётся работа над настройками его болида 2021 года.
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин признался, что ему с большим трудом даётся работа над настройками его болида 2021 года.
Россиянин намерен поднять свой уровень в сфере инженерии.
«Проблема в том, что изменения настроек не влияют на мои ощущения от машины, я просто теряюсь. У меня всегда был подход, что пилот выполняет свою работу, а инженеры — свою. Но в настоящий момент мы в
Я хочу узнать больше деталей, чтобы я мог лучше коммуницировать с командой насчёт того, как сделать машину быстрее, потому