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14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Мазепин признался, что «теряется» и словно говорит с инженерами на разных языках

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин признался, что ему с большим трудом даётся работа над настройками его болида 2021 года.

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Источник: AP 2021

Россиянин намерен поднять свой уровень в сфере инженерии.

«Проблема в том, что изменения настроек не влияют на мои ощущения от машины, я просто теряюсь. У меня всегда был подход, что пилот выполняет свою работу, а инженеры — свою. Но в настоящий момент мы в какой-то степени говорим на разных языках. Вероятно, мне нужно несколько уроков по инженерии.

Я хочу узнать больше деталей, чтобы я мог лучше коммуницировать с командой насчёт того, как сделать машину быстрее, потому что-то, как всё складывается сейчас, выглядит не слишком многообещающим», — приводит слова Мазепина GrandPX.

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