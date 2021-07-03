Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии «Формулы-1»
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации девятого этапа чемпионата «Формулы-1» —
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации девятого этапа чемпионата «Формулы-1» —
В субботней квалификации Ферстаппен показал время — 1 минута 03,720 секунды. Вторым стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0,048 секунды), замкнул тройку лучших мексиканец Серхио Перес (+0,270) из «Ред Булл». Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (+0,294) из «Мерседеса» показал четвертый результат.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин (+2,231) стал 20-м, его партнер по команде Мик Шумахер (+1,707) занял 19-е место.