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17:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии «Формулы-1»

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации девятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

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Источник: AP 2021

В субботней квалификации Ферстаппен показал время — 1 минута 03,720 секунды. Вторым стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0,048 секунды), замкнул тройку лучших мексиканец Серхио Перес (+0,270) из «Ред Булл». Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (+0,294) из «Мерседеса» показал четвертый результат.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин (+2,231) стал 20-м, его партнер по команде Мик Шумахер (+1,707) занял 19-е место.

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