Хакеры взломали официальное приложение «Формулы-1» и высылали фанатам странные push-уведомления
Представители «Формулы-1» подтвердили, что 3 июля их официальное приложение было взломано хакерами.
Представители «Формулы-1» подтвердили, что 3 июля их официальное приложение было взломано хакерами.
Фанаты, установившие приложение, получали различные странные уведомления, в одном из которых говорилось: «Хммм, я должен проверить свою безопасность».
«Формула-1″ была оповещена об инциденте взлома служб
Мы продолжим изучать, анализировать и улучшать меры безопасности, но в настоящее время у нас нет оснований полагать, что во время этого инцидента был получен доступ к данным клиентов», — приводит заявление «Формулы-1» RaceFans.
С 2 по 4 июля проходит «Гран-при Австрии». Гонка состоится сегодня, начало — в 16:00 (мск).