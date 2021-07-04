Ферстаппен выиграл третий этап «Формулы-1» подряд
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл
Для Ферстаппена это пятая победа в девяти гонках чемпионата, а для его команды — пятая подряд. Ферстаппен также заработал дополнительное очко за лучший круг в гонке и впервые в карьере собрал Большой шлем (поул, победа, лучший круг и лидирование со старта до финиша).
Вторым финишировал финн Вальттери Боттас («Мерседес»), который показал свой лучший результат в сезоне, третьим — британец Ландо Норрис («Макларен»). Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
Норрис по ходу гонки получил 5-секундный штраф за то, что выдавил с трассы Серхио Переса («Ред Булл»). Стартовавший третьим мексиканец позднее сам получил два таких же штрафа за похожие нарушения.
Первая десятка по итогам гонки: 1. Ферстаппен, 2. Боттас, 3. Норрис, 4. Хэмилтон, 5. Карлос
Гонщики «Хааса» заняли два последних места: немец Мик Шумахер — 18-й, россиянин Никита Мазепин — 19-й.
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