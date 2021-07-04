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17:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппен выиграл третий этап «Формулы-1» подряд

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии и одержал третью подряд победу по ходу текущего сезона «Формулы-1».

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Источник: Reuters

Для Ферстаппена это пятая победа в девяти гонках чемпионата, а для его команды — пятая подряд. Ферстаппен также заработал дополнительное очко за лучший круг в гонке и впервые в карьере собрал Большой шлем (поул, победа, лучший круг и лидирование со старта до финиша).

Вторым финишировал финн Вальттери Боттас («Мерседес»), который показал свой лучший результат в сезоне, третьим — британец Ландо Норрис («Макларен»). Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») из-за проблем с болидом во второй половине гонки не смог побороться за подиум и занял четвертое место.

Норрис по ходу гонки получил 5-секундный штраф за то, что выдавил с трассы Серхио Переса («Ред Булл»). Стартовавший третьим мексиканец позднее сам получил два таких же штрафа за похожие нарушения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая десятка по итогам гонки: 1. Ферстаппен, 2. Боттас, 3. Норрис, 4. Хэмилтон, 5. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Феррари»), 6. Перес, 7. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Макларен»), 8. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»), 9. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури»), 10. Фернандо Алонсо (Испания, «Альпин»).

Гонщики «Хааса» заняли два последних места: немец Мик Шумахер — 18-й, россиянин Никита Мазепин — 19-й.

Следующий этап — Гран-при Великобритании — пройдет 16—18 июля.

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