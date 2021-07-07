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15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Джо Сейвуд: Формула-1 с радостью возьмёт того, кто наденет комбинезон цвета радуги

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мыслями о возможных ходах руководства Формулы-1 для расширения своей аудитории.

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Источник: AP 2021

«Гран-при Австрии показал, что Чжоу Гуаньюй очень разумно дебютировал в пятничной тренировке с “Альпин”. Сейчас будет делаться всё, чтобы попытаться найти ему место в Формуле-1 в будущем — китайский рынок огромен. И, конечно же, руководство Ф-1 хотело бы заполучить американца. И женщину. И того, кто с радостью наденет комбинезон цвета радуги.

Но когда всё сказано и сделано, единственное, что имеет значение, — это талант. Тот, кто не будет достаточно быстр, не сможет долго выступать в Формуле-1. Огромные папины деньги могут помочь продержаться несколько сезонов, если вы хоть что-то собой представляете. После этого папе придётся покупать целую команду», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

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