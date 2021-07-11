Льюис Хэмилтон рассказал, когда завершит карьеру
Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, поделился мыслями о сроке, по истечению которого он закончит профессиональную карьеру.
Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, поделился мыслями о сроке, по истечению которого он закончит профессиональную карьеру.
По словам Льюиса, это случится после того, как он не сможет регулярно побеждать и посвящать всего себя Формуле-1.
«Когда мне стукнет 38, наступит момент, когда я захочу заняться другими вещами. Думаю, всё
Я не планирую участвовать в гонках до сорока. Хочется верить, что я найду, чем заняться. Но так или иначе я буду скучать по этому виду спорта. Да, я буду скучать. Да и мои соперники, наверное, тоже», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.