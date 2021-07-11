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15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Льюис Хэмилтон рассказал, когда завершит карьеру

Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, поделился мыслями о сроке, по истечению которого он закончит профессиональную карьеру.

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Источник: Reuters

По словам Льюиса, это случится после того, как он не сможет регулярно побеждать и посвящать всего себя Формуле-1.

«Когда мне стукнет 38, наступит момент, когда я захочу заняться другими вещами. Думаю, всё из-за того, что я никогда ничего не делаю наполовину. Некоторые могут этим довольствоваться, но я не из их числа — мне хочется всегда побеждать. Если я только почувствую, что больше не желаю тратить время, энергию, да просто, если мне не захочется прилагать усилия, то я закончу.

Я не планирую участвовать в гонках до сорока. Хочется верить, что я найду, чем заняться. Но так или иначе я буду скучать по этому виду спорта. Да, я буду скучать. Да и мои соперники, наверное, тоже», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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