Спринтерская гонка дебютирует в программе этапа «Формулы-1»
ТАСС, 16 июля. Программа десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2021 года —
ТАСС, 16 июля. Программа десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2021 года —
В рамках британского этапа руководство «Формулы-1» проведет эксперимент — впервые в программе соревнований состоится спринтерская гонка. В связи с этим изменилось привычное расписание
Уверенным лидером в Великобританию приехал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Нидерландец выиграл четыре гонки из последних пяти и опережает в личном зачете британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» уже на 32 очка. Но соперник так просто сдаваться не собирается — в Сильверстоун «Мерседес» привезет обновленный болид, в команде ожидают, что технические новинки помогут им нагнать Ферстаппена и «Ред Булл». В Кубке конструкторов преимущество австрийского коллектива над немецким составляет 44 очка.
Единственный российский пилот в «королевских гонках» Никита Мазепин из «Хааса» продолжает бороться только со своим болидом, а не с соперниками. Россиянин никак не может справиться с настройками машины, которая заметно тяжелее той, что у его напарника немца Мика Шумахера. В связи с этим Мазепин практически вчистую проигрывает партнеру по команде
Трасса «Сильверстоун» располагается в Великобритании недалеко от одноименной деревни в Нортгемптоншире. Первый официальный
Рекордсменам по победам на