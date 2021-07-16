Спринтерская гонка дебютирует в программе этапа «Формулы-1»

В рамках британского этапа руководство «Формулы-1» проведет эксперимент — впервые в программе соревнований состоится спринтерская гонка. В связи с этим изменилось привычное расписание Гран-при — в пятницу состоятся первая свободная практика (16:30 мск) и квалификация на спринт (20:00 мск), в субботу пройдут вторая сессия свободных заездов (14:00 мск) и спринт (18:30 мск), который определит стартовую решетку на воскресную основную гонку (17:00 мск). Спринтерская гонка представляет собой заезд на 100 км, по ее итогам победитель получит три очка и будет считаться обладателем поула, финишировавший вторым заработает в актив два балла, третьим — один. В воскресной гонке пилоты будут стартовать в том порядке, в котором финишировали в спринте. В текущем сезоне будут проведены еще два подобных этапа.

Читайте также Льюис Хэмилтон рассказал, когда завершит карьеру

Уверенным лидером в Великобританию приехал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Нидерландец выиграл четыре гонки из последних пяти и опережает в личном зачете британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» уже на 32 очка. Но соперник так просто сдаваться не собирается — в Сильверстоун «Мерседес» привезет обновленный болид, в команде ожидают, что технические новинки помогут им нагнать Ферстаппена и «Ред Булл». В Кубке конструкторов преимущество австрийского коллектива над немецким составляет 44 очка.

Единственный российский пилот в «королевских гонках» Никита Мазепин из «Хааса» продолжает бороться только со своим болидом, а не с соперниками. Россиянин никак не может справиться с настройками машины, которая заметно тяжелее той, что у его напарника немца Мика Шумахера. В связи с этим Мазепин практически вчистую проигрывает партнеру по команде уик-энд за уик-эндом. Новое шасси ему обещали дать только после летней паузы, до тех пор россиянину, видимо, придется смириться с положением дел.

Трасса «Сильверстоун» располагается в Великобритании недалеко от одноименной деревни в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при состоялся 13 мая 1950 года, эта гонка стала первой в истории «Формулы-1». За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной, она имеет много быстрых поворотов.

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Обновленная «Формула-1»: как будут выглядеть болиды будущего