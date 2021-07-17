Шварцман выиграл первую гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Гуаньюй сошёл
На автодроме «Сильверстоун» завершилась первая гонка четвёртого этапа Формулы-2.
На автодроме «Сильверстоун» завершилась первая гонка четвёртого этапа Формулы-2.
Российский гонщик Роберт Шварцман после старта с четвёртой позиции сразу же сумел выйти в лидеры благодаря рывку по внутренней траектории. Несмотря на несколько рестартов, россиянин уверенно сохранил первую позицию до финиша. На втором месте финишировал Юри Випс, на третьем — Кристиан Лундгор.
Лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй сошёл после разворота на первом круге и упустил общее лидерство: таблицу теперь возглавил Оскар Пиастри, который финишировал на шестом месте и показал быстрейший круг.
Формула-2. Сильверстоун. Первая гонка