Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Велес
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Кубань
22
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Алания
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
17Олимпийцы сборной России
12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Шварцман выиграл первую гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Гуаньюй сошёл

На автодроме «Сильверстоун» завершилась первая гонка четвёртого этапа Формулы-2.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российский гонщик Роберт Шварцман после старта с четвёртой позиции сразу же сумел выйти в лидеры благодаря рывку по внутренней траектории. Несмотря на несколько рестартов, россиянин уверенно сохранил первую позицию до финиша. На втором месте финишировал Юри Випс, на третьем — Кристиан Лундгор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй сошёл после разворота на первом круге и упустил общее лидерство: таблицу теперь возглавил Оскар Пиастри, который финишировал на шестом месте и показал быстрейший круг.

Формула-2. Сильверстоун. Первая гонка

  1. Роберт Шварцман — 21 круг
  2. Юри Випс +0,9
  3. Кристиан Лундгор +2,5
  4. Фелипе Другович +5,0
  5. Тео Пуршер +5,5
  6. Оскар Пиастри +8,4
  7. Лайам Лоусон +11,6
  8. Дэниел Тиктум +12,3
  9. Маркус Армстронг +12,7
  10. Рихард Версхор +13,6…
Читайте также
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Бердыев исчез на 2 года, а теперь метит в сборную. Где он был?
Российский клуб сделал щедрое предложение игроку «Барселоны»
Московское «Динамо» приобрело бывшего игрока «МЮ» и «Реала»
Олимпийская сборная Германии подверглась расизму и покинула поле
«Краснодар» приобрел лучшего бомбардира клуба Бундеслиги
Сенсация в Суперкубке России: Топ ставок выходных
Кейн готов пойти на радикальные меры, чтобы покинуть «Тоттенхэм»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь