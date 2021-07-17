Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Великобритании», Мазепин — 19-й

Он будет стартовать с поула в завтрашней гонке.

Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции еще один представитель этой команды Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял последнее (среди финишировавших), 19-е место. По ходу спринта он столкнулся со своим партнером по команде Миком Шумахером, который стал 18-м. Россиянин не стал 20-м благодаря сходу пилота «Ред Булла» Серхио Переса.

Гонка состоится 18 июля. Начало в 17.00 по московскому времени.

Великобритания

Чемпионат мира

10-й этап

«Гран-при Великобритании»

Спринт

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 25.38,426.

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 1,430.

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 7,502.

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 11,278.

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 24,111.

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 30,959.

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 43,527.

8. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 44,439.

9. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 46,652.

10. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 47,395.

11. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 47,798.

12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 48,763.

13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 50,677.

14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 52,179.

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 53,225.

16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 53,567.

17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 55,162.

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 68,213.

19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 77,648.