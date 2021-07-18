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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Штайнер подтвердил контракт Мазепина и рассказал, в чём сложность с будущим Шумахера

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин, как и планировалось, продолжит выступление в команде и в 2022 году. Об этом сообщил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

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Источник: Reuters

«Всё подписано», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

Отмечается, что соглашение на предстоящий сезон с партнёром Мазепина по команде, немцем Миком Шумахером, пока не достигнуто. Штайнер объяснил, что мешает «Хаасу» подтвердить сохранение в команде немца.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это трёхсторонний контракт, ведь одна из сторон — “Феррари”. Так что ещё есть несколько вещей, которые нужно уладить. Мы закроем несколько пунктов, и тогда дело будет сделано. Мик не может сказать, что он уже подписан, но соглашение есть. Но из-за участия трёх сторон всё сложнее, чем если бы контракт был только между нами», — разъяснил руководитель команды.

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