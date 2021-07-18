Штайнер подтвердил контракт Мазепина и рассказал, в чём сложность с будущим Шумахера

«Это трёхсторонний контракт, ведь одна из сторон — “Феррари”. Так что ещё есть несколько вещей, которые нужно уладить. Мы закроем несколько пунктов, и тогда дело будет сделано. Мик не может сказать, что он уже подписан, но соглашение есть. Но из-за участия трёх сторон всё сложнее, чем если бы контракт был только между нами», — разъяснил руководитель команды.