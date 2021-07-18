Штайнер подтвердил контракт Мазепина и рассказал, в чём сложность с будущим Шумахера
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин, как и планировалось, продолжит выступление в команде и в 2022 году. Об этом сообщил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин, как и планировалось, продолжит выступление в команде и в 2022 году. Об этом сообщил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
«Всё подписано», — приводит слова Штайнера
Отмечается, что соглашение на предстоящий сезон с партнёром Мазепина по команде, немцем Миком Шумахером, пока не достигнуто. Штайнер объяснил, что мешает «Хаасу» подтвердить сохранение в команде немца.
«Это трёхсторонний контракт, ведь одна из сторон — “Феррари”. Так что ещё есть несколько вещей, которые нужно уладить. Мы закроем несколько пунктов, и тогда дело будет сделано. Мик не может сказать, что он уже подписан, но соглашение есть. Но