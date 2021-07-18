Ферстаппена после столкновения с Хэмилтоном отправили в госпиталь
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о состоянии пилота команды Макса Ферстаппена. В начале
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о состоянии пилота команды Макса Ферстаппена. В начале
Макс в борьбе с Льюисом вошёл в поворот по внешнему радиусу. «Мерседес» в итоге поддел болид «Ред Булл», отправив того в стену. В итоге Ферстаппен с трудом покинул болид, он был вынужден сойти с дистанции.
«Пока у нас нет точных новостей. Макс шокирован. Известно, что его везут в больницу», — сообщил Марко.
«После инцидента на первом круге с Льюисом Хэмилтоном Макс был отправлен в медицинский центр трассы “Сильверстоун”, где сейчас проходит полное медицинское обследование», — сообщила