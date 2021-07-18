Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Второе место занял пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Третьим стал финн Валттери Боттас («Мерседес»). Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» стал предпоследним из финишировавших, заняв 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 18-м.

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании в восьмой раз. Этот показатель является рекордным для данного этапа.

На первом круге с дистанции сошел лидировавший в гонке нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» после столкновения с Хэмилтоном, который впоследствии получил 10 штрафных секунд. Ферстаппен самостоятельно покинул болид, но был отправлен в больницу для обследования после аварии. Немец Себастьян Феттель из «Астон Мартин» сошел на 41-м круге гонки из-за технических проблем.

Днем ранее Ферстаппен в восьмой раз в карьере завоевал поул-позицию и стал первым победителем квалификации, прошедшей в формате спринта. Нидерландец стал лучшим в гонке на 100 км (17 кругов) и расположился первым на стартовой решетке.

Следующий этап чемпионата пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа.

Общий зачет