Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Форте
Дружба М
30
Футбол. Кубок России
18:00
СтавАгроСоюз
Динамо Ставрополь
24
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Махачкала
32
Футбол. Кубок России
17:00
Биолог-Новокубанск
Туапсе
П 4:3
33
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
Ессентуки
40
Футбол. Первый дивизион
17.07
Факел
Велес
10
Все события
Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
21Англия впервые вышла в финал Евро
19:28 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании «Формулы-1»

ТАСС, 18 июля. Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Заезды прошли на автодроме «Сильверстоун».

Наверх

Второе место занял пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Третьим стал финн Валттери Боттас («Мерседес»). Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» стал предпоследним из финишировавших, заняв 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 18-м.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании в восьмой раз. Этот показатель является рекордным для данного этапа.

На первом круге с дистанции сошел лидировавший в гонке нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» после столкновения с Хэмилтоном, который впоследствии получил 10 штрафных секунд. Ферстаппен самостоятельно покинул болид, но был отправлен в больницу для обследования после аварии. Немец Себастьян Феттель из «Астон Мартин» сошел на 41-м круге гонки из-за технических проблем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Днем ранее Ферстаппен в восьмой раз в карьере завоевал поул-позицию и стал первым победителем квалификации, прошедшей в формате спринта. Нидерландец стал лучшим в гонке на 100 км (17 кругов) и расположился первым на стартовой решетке.

Следующий этап чемпионата пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа.

Общий зачет

После победы Хэмилтон продолжает занимать вторую строчку в общем зачете, набрав 177 очков, первое место сохраняет Ферстаппен (185 очков). Тройку лидеров замыкает британец Ландо Норрис из «Макларена» (113 очков). В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» (289 очков), на втором месте находится «Мерседес» (285), на третьем — «Макларен» (163).

Читайте также
 Сколько зарабатывают футбольные судьи
Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы
«Спартак» завоевал Кубок Матч Премьер
Кто может остановить Месси в борьбе за «Золотой мяч»
С российских пловцов сняли отстранение за допинг и пустили на ОИ
Кучеров защищен своим клубом на драфте расширения, Овечкин — нет
Черчесов прервал отпуск ради переговоров по трудоустройству
Тадей Погачар второй раз подряд выиграл «Тур де Франс»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь