Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании «Формулы-1»
ТАСС, 18 июля. Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем
ТАСС, 18 июля. Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем
Второе место занял пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Третьим стал финн Валттери Боттас («Мерседес»). Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» стал предпоследним из финишировавших, заняв 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 18-м.
Хэмилтон выиграл
На первом круге с дистанции сошел лидировавший в гонке нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» после столкновения с Хэмилтоном, который впоследствии получил 10 штрафных секунд. Ферстаппен самостоятельно покинул болид, но был отправлен в больницу для обследования после аварии. Немец Себастьян Феттель из «Астон Мартин» сошел на 41-м круге гонки
Днем ранее Ферстаппен в восьмой раз в карьере завоевал
Следующий этап чемпионата пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа.
После победы Хэмилтон продолжает занимать вторую строчку в общем зачете, набрав 177 очков, первое место сохраняет Ферстаппен (185 очков). Тройку лидеров замыкает британец Ландо Норрис из «Макларена» (113 очков). В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» (289 очков), на втором месте находится «Мерседес» (285), на третьем — «Макларен» (163).