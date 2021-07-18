«Неуважительное и неспортивное поведение». Ферстаппен раскритиковал Хэмилтона

На первом круге на выходе из поворота пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подцепил Ферстаппена, болид которого развернуло и выбросило в заградительный барьер. Машина Ферстаппена была серьезно повреждена, а самого голландца доставили в медицинский центр для обследования. Хэмилтон получил штраф в 10 секунд, который отбыл во время пит-стопа, и выиграл гонку.

«Рад, что я в порядке. Очень разочарован тем, что выбыл подобным образом. Штраф не помог нам и не соответствовал тому опасному движению, которое совершил Льюис на трассе. Наблюдать за празднованием, все еще находясь в больнице — неуважительное и неспортивное поведение, но двигаемся дальше», — написал Ферстаппен в твиттере.