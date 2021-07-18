Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Форте
Дружба М
30
Футбол. Кубок России
18:00
СтавАгроСоюз
Динамо Ставрополь
24
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Махачкала
32
Футбол. Кубок России
17:00
Биолог-Новокубанск
Туапсе
П 4:3
33
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
Ессентуки
40
Футбол. Первый дивизион
17.07
Факел
Велес
10
Все события
Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
21Англия впервые вышла в финал Евро
22:11 (мск), источник: Sport24

«Неуважительное и неспортивное поведение». Ферстаппен раскритиковал Хэмилтона

Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на произошедшее во время гонки Гран-при Великобритании в воскресенье.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

На первом круге на выходе из поворота пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подцепил Ферстаппена, болид которого развернуло и выбросило в заградительный барьер. Машина Ферстаппена была серьезно повреждена, а самого голландца доставили в медицинский центр для обследования. Хэмилтон получил штраф в 10 секунд, который отбыл во время пит-стопа, и выиграл гонку.

«Рад, что я в порядке. Очень разочарован тем, что выбыл подобным образом. Штраф не помог нам и не соответствовал тому опасному движению, которое совершил Льюис на трассе. Наблюдать за празднованием, все еще находясь в больнице — неуважительное и неспортивное поведение, но двигаемся дальше», — написал Ферстаппен в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Футболист застукал любимую жену за изменой: «Вернулся домой, а ее жестко ***** на кровати. Такой трэш!»
«Какая фигура!» Жена Кокорина восхитила подписчиков фотографиями в купальнике с отдыха на Мальдивах
«Спартак» завоевал Кубок Матч Премьер
Кто может остановить Месси в борьбе за «Золотой мяч»
С российских пловцов сняли отстранение за допинг и пустили на ОИ
Кучеров защищен своим клубом на драфте расширения, Овечкин — нет
Хэмилтон выбил Ферстаппена и выиграл Гран-при Великобритании
Черчесов прервал отпуск ради переговоров по трудоустройству
Тадей Погачар второй раз подряд выиграл «Тур де Франс»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь