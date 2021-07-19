Игорь Ермилин: Хэмилтона должны были дисквалифицировать

В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Столкновение привело к тому, что Ферстаппен врезался в ограждения. Он не смог продолжить гонку, а после случившегося голландца отвезли в больницу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oIKel6jVD3Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее стало известно, что Макса выписали. Хэмилтон получил 10-секундный штраф, но наказание не помешало ему стать победителем Гран-при.