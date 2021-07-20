«Ред Булл» нанял юристов, чтобы они изучили аварию Ферстаппена и Хэмилтона

«Юрист должен выяснить, как можно поступить в такой ситуации, исходя из законов в нашем спорте. Нам очень повезло, что с Максом не случилось ничего серьёзного. Болид сломан, двигатель, по всей видимости, тоже повреждён. Нельзя оставлять это без внимания.



10-секундный штраф Хэмилтона смехотворен. Но, возможно, что причиной всего являются действующие правила в Формуле-1. Правила нужно пересмотреть, включая систему работы стюардов. В Австрии Перес получил два пятисекундных штрафа из-за небольшого контакта. И там никто не улетал в воздух», — цитирует Марко RacingNews365.