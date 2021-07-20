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14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ред Булл» нанял юристов, чтобы они изучили аварию Ферстаппена и Хэмилтона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что команда наняла юристов, чтобы отстаивать свою правоту по делу о столкновении пилота Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании.

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Источник: Reuters

В результате столкновения Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции, Хэмилтон стал победителем гонки, несмотря на 10-секундный штраф.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Юрист должен выяснить, как можно поступить в такой ситуации, исходя из законов в нашем спорте. Нам очень повезло, что с Максом не случилось ничего серьёзного. Болид сломан, двигатель, по всей видимости, тоже повреждён. Нельзя оставлять это без внимания.

10-секундный штраф Хэмилтона смехотворен. Но, возможно, что причиной всего являются действующие правила в Формуле-1. Правила нужно пересмотреть, включая систему работы стюардов. В Австрии Перес получил два пятисекундных штрафа из-за небольшого контакта. И там никто не улетал в воздух», — цитирует Марко RacingNews365.

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