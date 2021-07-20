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20:09 (мск), источник: ТАСС

Российский гонщик «Формулы-3» Смоляр признался, что у него нет водительских прав

ТАСС, 20 июля. Российский пилот французской команды ART, выступающей в классе машин «Формула-3», Александр Смоляр не имеет водительского удостоверения. Об этом сообщил сам спортсмен, комментарий которого приводит газета «Спорт-Экспресс».

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Источник: Instagram

На данный момент 20-летний россиянин занимает шестое место в общем зачете «Формулы-3».

«Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя. Желание получить права, безусловно, есть, так как я устал ездить на метро», — сказал Смоляр.

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Пилот рассказал, что считает некорректным, когда его сравнивают с чемпионом «Формулы-3» 2019 года соотечественником Робертом Шварцманом, который ныне выступает в «Формуле-2». «Это нормально, но у нас с ним немного разный путь, у нас разное прошлое, количество опыта, мы начали ездить в разных местах. К примеру, Роберт выиграл F3 в команде Prema Racing, которая является самой быстрой. Безусловно, он молодец, но мне тяжелее в этом плане, так что не все сравнения с ним можно назвать корректными», — добавил Смоляр.

Следующий этап «Формулы-3» пройдет на автодроме «Хунгароринг» в Венгрии 1 августа.

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