Российский гонщик «Формулы-3» Смоляр признался, что у него нет водительских прав

«Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя. Желание получить права, безусловно, есть, так как я устал ездить на метро», — сказал Смоляр.

Пилот рассказал, что считает некорректным, когда его сравнивают с чемпионом «Формулы-3» 2019 года соотечественником Робертом Шварцманом, который ныне выступает в «Формуле-2». «Это нормально, но у нас с ним немного разный путь, у нас разное прошлое, количество опыта, мы начали ездить в разных местах. К примеру, Роберт выиграл F3 в команде Prema Racing, которая является самой быстрой. Безусловно, он молодец, но мне тяжелее в этом плане, так что не все сравнения с ним можно назвать корректными», — добавил Смоляр.