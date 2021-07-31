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18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтона освистали после квалификации ГП Венгрии. Льюис отреагировал

Часть болельщиков на трибунах автодрома «Хунгароринг» осталась очень недовольна действиями британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в конце квалификации Гран-при Венгрии.

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Источник: AP 2021

Во время второй попытки на круге выезда из боксов британец специально ехал медленнее, особенно на пит-лейне и на выезде с него, чтобы притормозить находившихся позади Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Мексиканец в итоге не успел пойти на быстрый круг.

Когда Хэмилтон пришёл на телевизионное интервью сразу после завоевания поул-позишен, то многие болельщики освистали Льюиса.

«Если честно, никогда не чувствовал себя так хорошо во время освистывания. Если это как-то и влияет, то только придаёт мне энергии. Так что я не возражаю», — отметил Хэмилтон.

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