Хэмилтона освистали после квалификации ГП Венгрии. Льюис отреагировал
Часть болельщиков на трибунах автодрома «Хунгароринг» осталась очень недовольна действиями британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в конце квалификации
Часть болельщиков на трибунах автодрома «Хунгароринг» осталась очень недовольна действиями британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в конце квалификации
Во время второй попытки на круге выезда из боксов британец специально ехал медленнее, особенно на
Когда Хэмилтон пришёл на телевизионное интервью сразу после завоевания
«Если честно, никогда не чувствовал себя так хорошо во время освистывания. Если это